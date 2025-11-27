La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) lanzó un comunicado urgente para advertir sobre el retiro internacional de una fórmula infantil.

La medida, publicada a través de su portal oficial, revela que se presentaron casos de botulismo en bebés, una enfermedad potencialmente mortal.

La leche de bebés que prohibió ANMAT por riesgo sanitario

Según el comunicado, la alerta se originó tras la notificación de la Secretaría de INFOSAN sobre casos de botulismo infantil en Estados Unidos, asociados al consumo de la Fórmula Infantil ByHeart Whole Nutrition.

FDA

Como consecuencia, la empresa By Heart Inc., en conjunto con la FDA, inició el retiro preventivo de todos los lotes del producto ByHeart en lata y sobres individuales “Whole Nutrition” y “Anywhere Pack”, destinados a bebés de 0 a 12 meses.

La prohibición y recomendaciones de ANMAT

Si bien el producto no está registrado en la ANMAT ni consta su ingreso por el sistema de Avisos de Importación, se detectó que fue vendido en línea a través de Amazon.com a clientes particulares en distintos países de América, incluyendo Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Perú, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

