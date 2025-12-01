La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió el retiro urgente de todos los puntos de venta físicos y plataformas online de un jabón líquido para manos, tras detectar que se trata de un producto ilegal que podría poner en riesgo la salud de los consumidores.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 8789/2025, donde se confirmó que se trata de un producto sin su debida inscripción sanitaria.

El jabón que prohibió la ANMAT por ser ilegal

Durante una inspección de verificación en el establecimiento de la empresa GRUPO JAC S.A., el organismo constató la elaboración y envasado de un jabón de manos cosmético no registrado ante la ANMAT.

Se trata del producto presentado como “Jabón líquido para manos- Tocador- Swell”, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, Productos líquidos para la higiene limpieza RNE:020045390.

Según la disposición, Grupo JAC S.A. no cuenta con habilitación para elaborar productos cosméticos , y al consultar la base de datos oficial, no se hallaron registros que coincidan con los datos del rotulado.

La prohibición de ANMAT

ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas online y distribución en todo el territorio nacional del producto mencionado, en todas sus presentaciones, lotes, fechas de vencimiento y contenidos netos.

La decisión busca proteger a los usuarios de posibles efectos adversos, dado que se trata de un producto cosmético ilegítimo, elaborado por una empresa sin la habilitación correspondiente.

¿Cómo identificar un producto falso?

El organismo recomienda verificar el etiquetado original y, en caso de detectar irregularidades, contactar a ANMAT. Las diferencias pueden incluir alteraciones en el registro y en las especificaciones técnicas del rotulado.