La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció una nueva prohibición en la que se instó a suspender el uso, comercialización y distribución de un famoso jabón por representar un potencial riesgo para la salud.

A través de la Disposición 8000/2025 del organismo de control publicada en el Boletín Oficial, tras una inspección y distintos controles, se encontró que los productos no estaban en condiciones , por no contar con el etiquetado correspondiente y también se indicó que el lugar de fabricación no estaba habilitado.

¿Cuál es el jabón que prohibió ANMAT?

Según detalló la ANMAT, la restricción para la distribución en todo el territorio nacional recae sobre el siguiente producto de la firma Keperchem SRL:

“Jabón líquido, KEEPER que se comercializa en bidones de 5 litros y bajo diversas variedades de aroma, entre ellas manzana verde y neutro”.

El organismo de control indicó que, al consultar su base de datos, “el establecimiento KEPERCHEM S.R.L., citado en el rótulo como laboratorio elaborador, no cuenta con autorización para la elaboración de productos cosméticos”.

ANMAT informó la prohibición se aplica sobre un jabón liquido.

¿Qué dijo ANMAT sobre los productos prohibidos?

Además, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó en la disposición que “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado del cosmético en cuestión”.

En este sentido, la ANMAT expresó que "el jabón no se encuentran registrado en la base de datos oficial, lo que impide conocer las condiciones de elaboración y nivel de seguridad".

De la misma manera, el organismo encargado de garantizar la seguridad y calidad de los cosméticos manifestó que “estos productos que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto pueden contener formol (formaldehído) como activo alisante".

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre estos productos?

ANMAT ordenó prohibir estos productos para higienizarse en “todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados”.

¿Cómo es el protocolo para identificar productos falsos?

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre productos originales y las unidades falsificadas para alertar a la población.

Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

ANMAT explicó en su sitio oficial cómo diferenciar los productos falsos de los verdaderos.

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron.