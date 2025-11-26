La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) exigió el retiro del mercado de varios medicamentos por ser productos sospechosos con irregularidades en su producción.

La medida, publicada en el portal web, fue tomada ante la sospecha de desvío de calidad en distintos lotes. Según informó la ANMAT, la empresa fabricante inició el retiro de manera voluntaria.

Los medicamentos que prohibió la ANMAT por ser ilegales

El organismo de control sanitario explicó que la firma RIGECIN LABS S.A. inició de manera voluntaria el retiro del mercado de varios lotes de los siguientes productos:

SOLUCION RINGER LACTATO RIGECIN / CLORURO DE SODIO 600 mg/100 ml / CLORURO DE POTASIO 40 mg/100 ml / CLORURO DE CALCIO 30,2 mg/100 ml / LACTATO DE SODIO 300 mg/100 ml, solución inyectable, envase por 500 ml, presentación por 12 unidades/ Lote RL2096 S1, con vencimiento 04/2027, Certificado N° 39083.

AGUA DESTILADA ESTERILIZADA PARA INYECTABLES Y/O IRRIGACIÓN RIGECIN / AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENA 100 ml, solución inyectable, envases por 2000 ml en todas sus presentaciones; Certificado N° 39.080, con los siguientes lotes: HO4122 S1, HO4123 S1, HO4124 S1 – Vencimiento: 05/2027.

SOLUCION FISIOLOGICA ISOTONICA RIGECIN 0,90% / CLORURO DE SODIO 900 mg/100 ml, solución inyectable, presentación de 24 bolsas por 250 ml; Certificado N° 39.075, con los siguientes lotes: NA5187 S1, NA5675 S2, NA5694 S1/S2, NA5801 S1/S2, NA5804 S1/S2, NA5805 S1/S2 – Vencimiento: 01/2027 y 04/2027.

¿Qué decidió la ANMAT?

La ANMAT resolvió el retiro de los medicamentos tras la sospecha de desvío de calidad de los lotes por presunto incumplimiento de la normativa vigente de envases para soluciones parenterales .

“Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados”, concluyó el comunicado oficial.