Estudiar en Estados Unidos: cuánto cuesta cursar en las universidades más famosas y cómo conseguir becas

La educación es cada vez más cara en Estados Unidos. Según un informe publicado por Bloomberg, 19 de las 20 mejores universidades del país cuestan u$s 55.000 o más por un año de matrícula y otras tasas.

Los datos fueron aportados por la revista estadounidense, US NEWS & WORLD REPORT, que publicó el lunes su lista de las mejores universidades de EEUU para el año escolar 2022-2023.

La Universidad de Princeton obtuvo el primer puesto en la clasificación nacional, seguida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Harvard, Stanford y Yale empataron en el tercer puesto. Los resultados posicionan a Yale como la universidad más cara , con una matrícula anual que asciende a los u$s 62.250, sin contar el alojamiento y la comida.

Estudiar en Estados Unidos: cuánto cuesta cursar en las universidades más famosas

Las universidades estadounidenses más renombradas suelen ser también las más caras. Sin embargo, muchas de ellas ofrecen apoyos y beneficios escolares a sus estudiantes de ingresos bajos y medios. La de Princeton dijo el 8 de septiembre que cubrirá todos los gastos para las familias que ganan hasta u$s 100.000 al año.

Yale University, por su parte, señaló que, después de las becas, el coste total de la matrícula podría bajar a u$s 17.600 para el año. Desde siempre, Yale ha sido catalogada como una de las "escuelas con mejor relación calidad-precio".

A nivel general, los costos de asistir a la mayoría de las 20 mejores universidades superan los u$s 60.000 al año, y solo dos de ellas se colocan por debajo de los u$s 50.000. Estas son escuelas de la Universidad de California y están empatadas en el puesto 20.

La Universidad de California, en Berkeley, cobra a los estudiantes de fuera del estado que viven en el campus algo menos de u$s 44.000, mientras que la Universidad de California en Los Angeles cobra a los estudiantes de fuera del estado unos u$s 45.000, según el informe de US News.

Las escuelas privadas cobran, de media, u$s 38.090 de matrícula, frente a los u$s 19.360 de 1991, y el costo de asistir supera los u$s 50.000.

Estudiar en Estados Unidos: cómo conseguir becas

La Embajada de los Estados Unidos da la bienvenida a todos los estudiantes argentinos que quieran continuar su educación en los Estados Unidos.

Desde el sitio web de la Embajada recomiendan visitar los enlaces de EducationUSA Argentina y de la Comisión Fulbright, como así también los centros de asesoramiento estudiantil de los Centros Binacionales para recibir una atención más personalizada.

Los requisitos para sacar una beca son muy variados, pero pueden ir entre cartas de referencias de otras universidades, académicos o empresas importantes , la certificación de las calificaciones de la universidad en donde cursaste tus carreras de grado y posgrado, o escribir un ensayo, entre otras formalidades para la admisión.

Luego de eso, no es necesario sacar una visa de trabajo, sino que debemos tramitar una visa para estudiantes. Para poder hacerlo, debemos llenar algunos formularios en la página web de la embajada de Estados Unidos.