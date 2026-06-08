La visa americana constituye un documento imperativo para la mayor parte de los viajeros que optan por visitar Estados Unidos, dado que, a menos que sean ciudadanos de naciones que se benefician de exenciones para la tramitación de dicho permiso, será indispensable para poder acceder al puerto de entrada al país, donde el oficial de CBP realizará la pertinente inspección.

No obstante, los ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos para gestionar una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) podrán trasladarse sin la necesidad de poseer una visa y, dependiendo del medio que escojan para cruzar la frontera, podrían eximirse de presentar un pasaporte.

Sin visa estadounidense ni pasaporte: el permiso que habilita el ingreso legal a los Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detalla que la BCC es una tarjeta cuya constitución incluye tecnología avanzada, lo que permite a las autoridades verificar la identidad del portador.

Cuando no se encuentra en compañía de un pasaporte, facilita el tránsito a quienes ingresan por tierra, embarcaciones de recreo o ferris directamente desde México hacia Estados Unidos por razones de turismo o negocios, durante un plazo de hasta 30 días y en áreas restringidas.

Por el contrario, si se presenta conjuntamente con un pasaporte, actúa como visa de tipo B y es aceptada para el ingreso a cualquier parte de Estados Unidos, sin importar el medio de transporte utilizado.

El documento goza de una validez de hasta diez años, durante los cuales facilita la realización de múltiples viajes.

los ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos para gestionar una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) podrán trasladarse sin la necesidad de poseer una visa.

Ingreso legal a Estados Unidos: datos relevantes para aquellos que viajan sin pasaporte

Los individuos que posean un BCC y que ingresen por vía terrestre o marítima -de acuerdo con las vías previamente mencionadas- estarán autorizados a acceder exclusivamente a la “zona fronteriza”, que comprende los siguientes territorios:

California : menos de 40 km de la frontera.

Arizona : menos de 120 km de la frontera.

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte.

Texas: menos de 40 km de la frontera.

Requisitos necesarios para gestionar este documento y viajar sin visa estadounidense ni pasaporte

Para obtener este documento es imperativo cumplir con los requisitos fundamentales:

Ser ciudadano mexicano y residir en México durante el proceso de tramitación.

Cumplir con todos los criterios de elegibilidad para la visa B1 o B2 es esencial.

Es necesario demostrar la existencia de vínculos sólidos con México que se consideren motivos suficientes para un regreso.