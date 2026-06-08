La mezcla de bicarbonato de sodio y jugo de limón adquiere popularidad como una gran alternativa casera para la limpieza del hogar.

Esto se debe a que reúne dos ingredientes económicos y fáciles de conseguir que pueden ayudar a eliminar suciedad, neutralizar olores y mejorar el aspecto de diversas superficies.

Aunque no es un reemplazo de productos desinfectantes específicos, cuando se requiere de una limpieza profunda, esta mezcla es una alternativa práctica para el mantenimiento cotidiano de cocinas, baños y otros espacios de la casa.

Mezclar bicarbonato de sodio con jugo de limón: para qué funciona

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar malos olores y actuar como un abrasivo suave, capaz de ayudar a desprender suciedad sin rayar la mayoría de las superficies.

Por su parte, el jugo de limón contiene ácido cítrico, una sustancia capaz de ayudar a aflojar restos de grasa, residuos de jabón y otra suciedad adherida.

Cuando ambos ingredientes se combinan, favorecen la remoción de suciedad.

El limón es un gran aliado dentro de las rutinas de limpieza.

Cómo se prepara esta mezcla

Mezclar el jugo de medio limón

Agregar dos cucharaditas de bicarbonato

Añadir un poco de agua (opcional)

Para qué se utiliza la mezcla de bicarbonato y jugo de limón

Esta combinación puede utilizarse para

Neutralizar malos olores (por ejemplo, en desagües)

Limpiar superficies de cocina

Mejorar el aspecto de griferías y piletas

Limpiar rincones difíciles

Refrescar el baño

El consejo siempre es utilizar guantes y no juntar la mezcla con otros productos químicos.