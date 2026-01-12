Estados Unidos realizó un descubrimiento clave al encontrar una reserva de litio de 40 millones de toneladas valuada en 480 millones de dólares. El yacimiento de oro blanco promete cambiar el futuro de la industria tecnológica, ya que es un mineral clave para la fabricación de baterías y celulares.

El nuevo yacimiento de litio que explotará Estados Unidos

El hallazgo geológico se dio en la Caldera McDermitt, una antigua formación volcánica ubicada entre Nevada y Oregón. Esta cuenca llamada Thacker Pass fue formada tras la erupción de un supervolcán hace millones de años. Estudios publicados en Science Advances explican que el depósito contiene entre 24 y 40 millones de toneladas métricas de litio.

El yacimiento está valorado en cerca de 480 millones de dólares. Una de sus principales características es su alta concentración en arcillas ilíticas con niveles de hasta 2,4% (muy por encima del promedio global de 0,4%).

Litio, uno de los minerales críticos que Argentina puede aportar tanto a China como a Estados Unidos

Por qué este hallazgo es importante

El litio es considerado oro blanco por su importancia en la transición energética. Este mineral es clave para a fabricación de baterías recargables, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. La demanda global se proyecta en 1 millón de toneladas métricas anuales para 2024, lo que lo convierte en un recurso estratégico.

Antes del descubrimiento, Bolivia, Argentina y Chile concentraban las mayores reservas, mientras que China dominaba la producción y refinado. Este hallazgo podría posicionar a Estados Unidos como uno de los principales referentes y dejaría de depender de importaciones.

Cuándo comenzarán a explotar el yacimiento

Se estima que la extracción comenzará en 2028 y el proyecto está diseñado para durar por varias décadas, incluso hasta el 2113. La explotación se realizará a partir de arcillas de alta concentración, lo que promete costos más bajos y mayor sostenibilidad frente a métodos tradicionales.