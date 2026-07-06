Trenes Argentinos confirmó la suspensión del servicio del Tren Sarmiento para la segunda semana de julio y los pasajeros que utilizan esta línea de ferrocarriles deberán reorganizar sus viajes durante varios días.

El ramal que opera entre Once y Moreno permanecerá completamente interrumpido por una serie de trabajos de infraestructura que impedirán la circulación de las formaciones mientras miles de usuarios buscan nuevas alternativas para llegar al centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida responde a obras consideradas necesarias para la seguridad operacional y tendrá una duración definida, salvo que las condiciones climáticas obliguen a modificar el cronograma.

El Tren Sarmiento no funcionará durante cuatro días por obras en las vías

La empresa Trenes Argentinos informó que el ramal Once-Moreno permanecerá sin servicio desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio , inclusive, debido a un amplio operativo de obras sobre distintos sectores de la traza.

Suspenden el servicio del tren Sarmiento entre Once y Moreno por todo el fin de semana largo. (Foto: Archivo)

Los trabajos forman parte de las intervenciones previstas dentro de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional y estarán a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del servicio.

Según lo informado, el servicio habitual volverá a prestarse el lunes 13 de julio, siempre que las tareas puedan completarse en los plazos previstos y las condiciones meteorológicas acompañen el desarrollo de la obra.

Qué trabajos se realizarán durante la suspensión del tren Sarmiento

Durante los cuatro días de interrupción se ejecutarán tareas de señalamiento, renovación de infraestructura ferroviaria y mejoras en estaciones , además de obras complementarias vinculadas a la circulación.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran:

Cambio del aparato de vías número 11 en Caballito.

Acondicionamiento del sistema de señales en Liniers.

Modernización de la cabina de señales y cambios en Castelar.

Reemplazo del cableado de señalización en el puente Reconquista, en Paso del Rey.

Obras civiles en el andén 2 de Morón.

Puesta en valor de la plataforma central de Ramos Mejía.

Depuración de la vía número 4 en Moreno.

En paralelo, la empresa AUSA avanzará con la construcción de los pasos bajo nivel de Lorca, en Caballito, e Irigoyen, en Villa Luro, trabajos que también requieren la interrupción total de la circulación ferroviaria por razones de seguridad.

Cuáles serán las alternativas para llegar a Once durante la interrupción

Mientras el ramal Once-Moreno permanezca suspendido, los pasajeros deberán optar por otros medios de transporte para completar sus recorridos hacia la estación Once y el resto de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las alternativas de viaje informadas para llegar a Once se encuentran las siguientes combinaciones de colectivos y subte:

Línea 57 R Expreso (Autopista, desde Moreno).

Línea 303 + Línea 57 Q/P (desde Morón).

Línea 443 o línea 269 + Línea 57 R0 (desde Castelar).

Línea 441 + Línea 57 R0 (desde Ituzaingó).

Subte línea A (desde Flores).

Línea 8 (desde Liniers).

Línea 106 + línea 71 (desde Liniers).

Línea 2 + Subte línea A (desde Liniers).

Línea 88 (desde Ramos Mejía)

Línea 1 o línea 136 + Línea 132 A/B (desde Haedo)

Línea 136 + Subte línea A (desde Morón).

Además, la interrupción no alcanzará a los servicios diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos, que continuarán circulando con sus frecuencias habituales. Desde Trenes Argentinos también recomendaron consultar el estado del servicio antes de viajar, ya que las obras podrían reprogramarse si las condiciones climáticas resultan desfavorables.