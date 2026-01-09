Una importante línea de trenes de Buenos Aires cambia para siempre: tendrá más servicios y menor tiempo de viaje. Foto: Trenes Argentinos

El tren que une Buenos Aires con Rosario, dos de los principales centros urbanos del país, comienza a operar con modificaciones en su recorrido y en sus horarios a partir de este sábado 10 de enero. La decisión, informada por Trenes Argentinos, responde a obras en la zona ferroviaria de Retiro y obliga a los pasajeros a reorganizar sus traslados dentro de la Ciudad.

Hasta el viernes 9 de enero, el servicio mantiene su esquema habitual, con llegada y salida desde la estación Retiro. Sin embargo, desde este fin de semana el tren tiene como cabecera provisoria la estación Colegiales, ubicada sobre la avenida Federico Lacroze al 2700, en el barrio porteño del mismo nombre.

La modificación se suma a los cambios recientes en el esquema de larga distancia, luego de la suspensión de los tramos que continuaban hacia Córdoba y Tucumán. Pese a eso, Trenes Argentinos confirmó que la venta de pasajes entre Rosario y Buenos Aires se encuentra habilitada hasta el 31 de enero.

Cómo es el nuevo recorrido: todos los detalles

Además del cambio de estación, el ajuste impacta directamente en la duración del viaje. El trayecto, de poco más de 300 kilómetros, pasó de demandar unas 6 horas y media a extenderse hasta 7 horas y 17 minutos.

Con el nuevo esquema, los horarios quedaron definidos de la siguiente manera:

Sentido Buenos Aires–Rosario : el tren parte desde la estación Colegiales a las 19:47 y arriba a Rosario Norte a las 03:04.

Sentido Rosario–Buenos Aires: la formación sale de Rosario a las 04:00 y llega a Colegiales a las 11:17.

Por el momento, no se informó una fecha precisa para el regreso del servicio a Retiro , por lo que el esquema se mantendrá vigente mientras duren las obras.

El traslado de la cabecera obliga a los pasajeros a sumar un tramo adicional dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las opciones más utilizadas se encuentra la Línea D del subte, con acceso en la estación Olleros, a pocas cuadras de la terminal. También hay varias líneas de colectivos que conectan la zona con distintos puntos del centro y el norte porteño.

Cuánto cuesta viajar en tren entre Buenos Aires y Rosario

En cuanto a las tarifas, un pasaje desde Buenos Aires a Rosario tiene un valor de $ 12.600 en clase Pullman y $ 10.530 en Primera. Los mismos precios rigen para el viaje de regreso, por lo que el costo total de ida y vuelta oscila entre $ 21.000 y $ 25.000, únicamente en concepto de transporte.