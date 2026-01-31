La tensión en el sistema ferroviario escaló este sábado luego de que el sindicato de conductores ferroviarios La Fraternidad lanzara una advertencia contundente: evalúan convocar a un paro general de trenes para el próximo jueves 5 de febrero si no obtienen una mejora salarial sustancial en la mesa de negociación.

El malestar se disparó tras la última reunión paritaria, donde las empresas del sector ofrecieron una recomposición de “apenas el 1%” para los haberes de enero, una cifra que el gremio conducido por Omar Maturano considera “inaceptable” frente al contexto inflacionario.

El 27 de enero pasado, La Fraternidad informó que se había alcanzado un acuerdo de recomposición salarial con tres empresas -FerroExpreso Pampeano S.A. (FEPSA), Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferrosur Roca- consi consistente en una suma no remunerativa del 4% a pagar con los haberes de enero, otra del 6% a abonarse en febrero y un 8% de aumento a la grilla a partir de marzo. En dicho marco, se fijó el 15 de abril como límite para cerrar el período paritario.

Si bien la amenaza del paro total de trenes para el jueves 5 de febrero está sobre la mesa, la confirmación de la medida de fuerza por parte del sindicato de maquinistas quedó en suspenso por 48 horas. Fuentes sindicales indicaron que la realización efectiva del paro “queda supeditada a las nuevas ofertas” que los representantes gremiales esperan recibir este lunes, cuando se retomen las conversaciones paritarias.

De no haber avances, se espera que La Fraternidad formalice la convocatoria a la huelga ese mismo lunes mediante un comunicado oficial.

El conflicto se enmarca en un escenario de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional. El titular del gremio, Omar Maturano, ya había adelantado públicamente tanto su rechazo a los capítulos de la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei como la falta de interlocutores válidos ante los sucesivos cambios en las áreas de Transporte.

Solo en enero en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se oficializó la designación de Maximiliano Patti como director ejecutivo del organismo, un nombramiento que rige desde el 19 de diciembre de 2025.

La designación se produjo en un contexto de fuertes cambios en el área de Transporte. Además de la renuncia de Luis Pierrini como secretario del área, se registraron las salidas de Gerardo Boschín de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Leonardo Compelatore de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF).