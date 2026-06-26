A partir del próximo miércoles 1° de julio, viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será más caro. Foto: Archivo.

A partir del próximo miércoles 1° de julio, viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será más caro. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó un nuevo esquema tarifario para el subte, que indexará el boleto un 4,1%. Con este ajuste, la tarifa general romperá por primera vez la barrera de los $ 1600, ubicándose en $ 1621. En paralelo, el viaje en premetro pasará a costar $ 567,35.

La medida quedó firme tras su publicación en el Boletín Oficial porteño. La fórmula de actualización se rigió bajo el último dato de inflación disponible (el Índice de Precios al Consumidor de mayo, que marcó 2,1%) sumando dos puntos porcentuales extra.

Con este nuevo incremento, las tarifas del subte acumulan una suba del 34,41% en lo que va del año, ubicándose ligeramente por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que se sitúa en el 33,2%.

Tarifas del subte: cuánto costará viajar desde el 1° de julio

El nuevo cuadro tarifario estipula diferentes valores según la condición registral de la tarjeta SUBE del usuario y el tipo de beneficio:

Tarifa general (SUBE registrada): $ 1621 (frente a los $ 1558 previos).

Tarifa SUBE sin nominalizar (no registrada): $ 2541,10.

Tarifa Social: $ 567,35.

Tarifa estudiantil: $ 226,94.

Premetro (SUBE registrada): $ 567,35.

Premetro (SUBE sin nominalizar): $ 902,09.

El sistema mantiene habilitado en todas las estaciones al menos un molinete multipagos, permitiendo abonar directamente con tarjetas de crédito, débito y pagos QR.

Descuentos para pasajeros frecuentes: la escala para julio

Pese al incremento, el Ejecutivo porteño confirmó que se mantendrá vigente el sistema de beneficios para usuarios recurrentes. Se trata de un esquema de descuentos automáticos del 20%, 30% y 40% aplicados de acuerdo a la cantidad de viajes mensuales acumulados:

De 1 a 20 viajes: $ 1621

De 21 a 30 viajes: $ 1297 (20% de descuento)

De 31 a 40 viajes: $1135 (30% de descuento)

De 41 viajes en adelante: $ 973 (40% de descuento)

Desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) recordaron que continúan vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad y trasplantados, así como el boleto estudiantil sin costo y los abonos sociales.