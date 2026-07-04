La interrupción del servicio se ejecutará durante un fin de semana largo, extendiéndose por 96 horas. Foto: Trenes Argentinos.

Los usuarios del tren que conecta la zona norte del Conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires deberán reconfigurar sus rutinas de transporte. En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, se confirmó que el ramal Tigre de la línea Mitre suspenderá su servicio de manera total durante 4 días.

La medida, de carácter estrictamente operativo, busca aprovechar una “ventana larga” de trabajo sin afectar los días hábiles de mayor caudal de pasajeros.

Cuándo será el corte total del ramal Tigre

La interrupción del servicio se realizará durante el fin de semana largo por el 9 de julio, extendiéndose durante 96 horas (4 días), es decir, hasta el 12 de julio .

Desde Trenes Argentinos explicaron que la decisión de realizar un corte continuo y prolongado, en lugar de recurrir a los habituales cortes nocturnos, se debe a la complejidad técnica de las tareas. Específicamente, se llevará a cabo la instalación del primer aparato de vía de la obra, una maniobra de alta precisión que requiere que los operarios trabajen de manera ininterrumpida en sectores de difícil acceso.

Desde Trenes Argentinos explicaron que la decisión de realizar un corte continuo y prolongado, en lugar de recurrir a los habituales cortes nocturnos, se debe a la complejidad técnica de las tareas. Foto: archivo.

Qué obras se realizarán durante las 96 horas

Durante las cuatro jornadas sin servicio, las cuadrillas técnicas se desplegarán de forma simultánea en puntos neurálgicos de la traza para ejecutar tareas críticas:

Vicente López: renovación integral de vías entre los cruces a nivel de las calles San Martín e Yrigoyen, además de obras en el cuadro de la estación.

Núñez: renovación del tramo que va desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde, sumado a mejoras en la estación.

San Isidro: intervención en el enlace técnico y restauración completa del paso a nivel Belgrano.

Hasta el momento, el plan de modernización ya concretó la renovación de 32 kilómetros de vías en el ramal, interviniendo 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes.

Por qué los trabajos son de carácter urgente

La infraestructura de este corredor ferroviario arrastra un severo déficit de inversión. Los rieles y durmientes actuales poseen más de 40 años de antigüedad y exhiben un deterioro avanzado. Como consecuencia de este desgaste material, el tren se ve obligado a circular a “velocidad precautoria” en múltiples tramos de la traza, lo que provoca constantes demoras y cancelaciones, según indica el organismo.

El proyecto macro contempla el recambio total de 40 kilómetros de vías y el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel (el sistema que provee la energía eléctrica a las formaciones). Las tareas finales incluirán además la renovación de 23 aparatos de vía, la mejora de 24 pasos a nivel y la reparación de 65 puentes y alcantarillas a lo largo de todo el recorrido.