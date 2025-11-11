En esta noticia Descuentos y beneficios para aprovechar

A pocos días del feriado del 20 de noviembre, que conmemora el Día de la Soberanía Nacional, Trenes Argentinos confirmó que aún hay pasajes disponibles para viajar en servicios de larga distancia hacia Mar del Plata y otros destinos del interior del país.

Entre los ramales con mayor demanda se destacan los que parten de Plaza Constitución hacia localidades de la costa atlántica, con tarifas que comienzan en $ 22.500 en clase económica. El trayecto hacia la ciudad balnearia tiene una duración aproximada de 5 horas y 45 minutos, con servicios que incluyen coche comedor y aire acondicionado.

Los boletos pueden adquirirse a través del sitio oficial de Trenes Argentinos, donde se aplica un 10 % de descuento por compra online, mientras que jubilados y pensionados acceden a un 40 % de rebaja.

Además, los menores de 3 años viajan sin cargo y los niños de entre 3 y 12 años pagan la mitad del valor del pasaje .

Fuente: Télam

El sistema de venta opera con un esquema de bandas tarifarias que varía según la demanda y la fecha elegida. Por eso, la empresa recomienda adquirir los boletos con anticipación para acceder a las tarifas más bajas y asegurar lugar en los servicios más solicitados.

Actualmente, los trayectos activos de larga distancia conectan la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado, mientras que hacia Córdoba, Tucumán y Bahía Blanca permanecen suspendidos por obras de renovación de vías y falta de material rodante.

La compañía recordó que los pasajes son nominales e intransferibles, y deben confirmarse entre 72 y 24 horas antes de la partida para no perder la reserva.

Para planificar la escapada, los pasajeros pueden consultar horarios, tarifas y disponibilidad en el sitio oficial de Trenes Argentinos o en sus canales de atención.