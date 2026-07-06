En 2024, genetistas llevaron a cabo un análisis del ADN de un pequeño grupo de animales que habían sobrevivido en condiciones extremas durante más de un siglo. Este conjunto de datos, preservado décadas antes de su extinción, demostró resultados que desacreditaron una teoría que la ciencia consideraba sólida.

El estudio científico fue publicado en julio de 2024 en Molecular Biology and Evolution, con la dirección del genetista Mathieu Gautier, junto a investigadores del INRAE y la Universidad de Lieja.

El equipo realizó su investigación empleando muestras que se recolectaron de animales en 1992 y 2006, antes de que el último ejemplar fuera eliminado en 2010 como parte de un programa de restauración ecológica.

En 1871, un granjero denominado Heurtin abandonó cinco vacas en la Isla Amsterdam, un territorio francés de 54 kilómetros cuadrados, aislado en el sur del Océano Índico. Este reducido grupo inicial se transformó en un rebaño que alcanzó miles de ejemplares. Estos animales sobrevivieron durante más de un siglo en condiciones extremas.

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¿Qué encontraron los investigadores al examinar el ADN del ganado de la isla remota?

El análisis genético no encontró ninguna señal de selección por reducción de talla. Los datos indican que los fundadores ya poseían un tamaño reducido al arribar y su doble linaje les proporcionó desde el principio las herramientas biológicas necesarias para adaptarse a los vientos huracanados, el frío y la escasez de agua dulce de la Isla Amsterdam.

El genoma del ganado reveló dos líneas de descendencia claramente diferenciadas. La mayoría —aproximadamente tres cuartos— derivaba de razas taurinas europeas relacionadas con la Jersey actual, adaptadas históricamente a climas fríos, húmedos y ventosos. El cuarto restante correspondía a cebúes del Océano Índico, conectados al ganado de Madagascar y Mayotte.

Esa combinación, ya existente antes de su llegada a la isla, explicaría por qué cinco animales pudieron prosperar en un entorno tan hostil.

El hallazgo central del estudio refuta una investigación de 2017 publicada en Scientific Reports, que sostenía que el rebaño había experimentado nanismo insular acelerado: una reducción de hasta tres cuartos de su tamaño original en poco más de un siglo.

Genética mixta y recuperación en el ganado: claves de su éxito

Expansión rápida: el rebaño alcanzó aproximadamente 2.000 animales en 1952 y se recuperó tras un colapso por enfermedad en 1988

Origen mixto: ~75% taurino europeo (tipo Jersey) + ~25% cebú del Océano Índico

Ventaja de origen: la diversidad genética fue inherente desde los cinco fundadores

Sin nanismo acelerado: no existe señal genética de selección por reducción de tamaño

¿Cómo evitó el rebaño el colapso genético a pesar de la consanguinidad?

Con tan pocos fundadores, el cruzamiento entre parientes fue inevitable durante generaciones. Los investigadores estimaron niveles de consanguinidad cercanos al 30% , un umbral que en la mayoría de las poblaciones animales desencadena enfermedades hereditarias y puede llevar a la extinción.

Que este análisis haya sido posible se debe a que investigadores conservaron muestras biológicas en las décadas previas a la erradicación —sin que existiera un programa formal de preservación al momento de eliminar los últimos animales en 2010—, lo que permitió reconstruir, décadas después, la historia genética completa de un rebaño que comenzó con cinco vacas en una isla remota.

Sin embargo, el rebaño no colapsó: no se detectaron señales de acumulación de variantes genéticas dañinas ni de deterioro poblacional.

Lo que evitó el colapso fue la velocidad de crecimiento. El rebaño se expandió con suficiente rapidez como para mantener la diversidad genética antes de que la consanguinidad pudiera erosionarla.

Razones por las que el rebaño fue eliminado

En 2019, la UNESCO declaró las Tierras y Mares Australes Franceses Patrimonio de la Humanidad

En 1987 se instaló un cerco y se removieron más de mil animales del sector sur

El ganado amenazaba especies endémicas como el albatros de Amsterdam y el árbol Phylica arborea

El último ejemplar fue eliminado en 2010 dentro de un plan de restauración ecológica

Innovaciones en genética animal y conservación del rebaño bovino

El descubrimiento de esta investigación no solo cambia la comprensión sobre el origen del rebaño, sino que abre nuevas vías para futuros estudios en genética animal. Los hallazgos sugieren que la diversidad genética, presente desde el inicio, fue crucial para la adaptación de estos bovinos a condiciones extremas, desafiando así teorías previas sobre su posible colapso poblacional.

La persistencia del rebaño en la Isla Amsterdam resalta la importancia de la conservación genética. Este caso se convierte en un ejemplo crucial para la gestión y protección de especies en peligro, mostrando que con un manejo adecuado, incluso poblaciones fundadoras pequeñas pueden prosperar en entornos adversos.