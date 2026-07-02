“Hoy arranca una nueva etapa en la Ciudad”, así Jorge Macri arrancó la presentación de la aplicación de inteligencia artificial de la Ciudad de Buenos Aires con la que se podrá realizar trámites, hacer reclamos, acceder a documentos y obtener información oficial.

Se trata de BAX, que a través de una conversación por chat o por vo, reúne en un solo lugar los principales servicios digitales de la Ciudad para ofrecer una experiencia más simple, personalizada y ágil.

Cómo es la aplicación de inteligencia artificial que cambiará la forma de hacer trámites

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Usina del Arte, en La Boca, realizó una presentación interactiva para exponer cómo funciona la nueva aplicación. “En Buenos Aires no miramos los cambios desde afuera: los lideramos. Somos la primera ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”, enfatizó.

Jorge Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny; y el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola.

BAX permite gestionar turnos, acceder a documentos y credenciales digitales –partidas de nacimiento, certificado de vacunación, etc–, realizar reclamos urbanos adjuntando imágenes, consultar el estado de gestiones, y conocer eventos y actividades culturales a través de LINDA, la agenda cultural de la Ciudad.

Qué trámites se pueden hacer en BAX

BAX incorpora una experiencia conversacional por voz para realizar las siguientes consultas:

trámites y servicios,

agenda cultural,

accesibilidad,

servicios sociales.

La inteligencia artificial recopila información de los portales del Gobierno porteño y actualiza sus datos en tiempo real. “BAX es una plataforma viva, aprende, mejora y va agregando servicios”, dijo Macri.

Para aquellas gestiones que requieran acciones dentro de la aplicación, los usuarios pueden continuar la conversación mediante el chat integrado. Para acceder hay que usar la cuenta de miBA, el sistema de identidad digital de la Ciudad.

“Lo que antes llevaba 15 minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto. Cuando ganás tiempo, cuando las cosas son más simples, cuando todo está más ordenado y en un solo lugar, cuando todo eso pasa, sin duda, vivís mejor. Y esto recién empieza”, sostuvo.

“Este lanzamiento representa una nueva manera de vincularse con la Ciudad. Queremos que los vecinos encuentren en una sola aplicación todo lo que necesitan para realizar gestiones, acceder a servicios e informarse con una experiencia más simple, cercana y personalizada”, dijo el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola.

Cómo usar BAX:

Descarga y registro: se encuentra como “BAX, la IA de la Ciudad” en Google Play o App Store. Al descargarla, hay que crear una cuenta validando la identidad en miBA (nivel 3) para sincronizar todos los documentos digitales. Se puede usar la clave actual de miBA.

Texto o dictado por voz: en la pantalla principal está el chat de IA: se puede pedir turnos, reclamar por un bache mandando una foto o consultar cortes de tránsito usando lenguaje natural o notas de voz.

Documentos: en la pestaña “Documentos” figuran todas las credenciales unificadas; en la sección “Actividad” se pueden seguir los trámites en tiempo real y en “Accesos rápidos”, la agenda cultural o el estado del subte.

Para descargar BAX en APPLE click acá y para ANDROID clickear acá.