El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno de Colombia ha implementado estrategias de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que incluyen visitas domiciliarias para constatar la existencia y situación de quienes reciben ayuda estatal, con el fin de combatir los pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos.

La medida surge como parte de un esfuerzo gubernamental por mejorar la transparencia y eficiencia en la distribución de recursos públicos, asegurando que las transferencias monetarias se destinen exclusivamente a aquellos que cumplen con los requisitos legales.

La normativa se incorpora a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y entidades pensionales del Estado, en un contexto que busca ampliar el sistema de protección social.

En años recientes, se han detectado deficiencias en las bases de datos y registros que han dado lugar a pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o a quienes no cumplen con los criterios establecidos, lo que ha generado desconfianza entre la ciudadanía y ha provocado demandas de un control más riguroso.

El Gobierno de Colombia ha implementado estrategias de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales. (Foto: Archivo) Anna Bizon

¿Cómo se lleva a cabo el operativo casa por casa?

El propósito fundamental consiste en cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

El plan del Gobierno de Colombia prevé que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

En este contexto, se intensifican los cruces de datos administrativos entre entidades públicas para identificar inconsistencias, particularmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es elevado debido a la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, disminuyendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

¿Quiénes son los beneficiarios del operativo de verificación?

El operativo abarca, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos

¿Cómo se suspenden beneficios por pagos indebidos?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas fallecidas o que no cumplen requisitos— las entidades competentes proceden a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se llevan a cabo auditorías internas y externas para examinar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto persigue reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo donde existe una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué mecanismos emplea el Gobierno de Colombia para prevenir fallos administrativos?

El Gobierno se ocupa de la integración y modernización de bases de datos públicas, además de implementar mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios. Esto implica la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas contribuyen a reducir los errores administrativos que pueden resultar en pagos indebidos de forma no intencionada. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer los procesos de transparencia y trazabilidad en la utilización de recursos públicos.

Gobierno de Colombia refuerza verificación de pensiones y ayudas

El Gobierno de Colombia planea crear un sistema de gestión de quejas para atender denuncias sobre pagos indebidos de pensiones y ayudas sociales, buscando resolver problemas más rápidamente.

Además, se implementarán talleres de capacitación para el personal encargado de la verificación, con el fin de mejorar la calidad del servicio y asegurar la correcta ejecución de los controles.