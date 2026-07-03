Campanópolis es uno de los destinos más sorprendentes de la provincia de Buenos Aires. A menos de una hora de la Capital Federal, este espacio recrea una aldea medieval con castillos, puentes, callejones y construcciones que parecen transportadas desde otro tiempo.

Lo que hace todavía más singular a este lugar es su origen. Donde hoy funciona una ciudad de fantasía, durante años existió un basural a cielo abierto, hasta que un empresario decidió transformar ese terreno mediante el reciclaje y convertirlo en uno de los paseos más curiosos del conurbano bonaerense.

Campanópolis nació del sueño de un empresario que transformó un basural en una aldea medieval

La historia de Campanópolis comenzó con Antonio Campana, quien imaginó una ciudad inspirada en la arquitectura y el espíritu de la Europa medieval, pese a no tener formación profesional en arquitectura.

Campanópolis nació del sueño de un empresario que transformó un basural en una aldea medieval. (Foto: Shutterstock)

El predio, de unas 200 hectáreas y adquirido en la década de 1970, fue expropiado durante la última dictadura militar. En ese período funcionó como una tosquera utilizada para extraer materiales destinados a distintas obras y más tarde terminó convertido en un basural.

Cuando Campana recuperó el lugar inició un proceso de saneamiento y construcción que se extendió entre 1987 y 2008. Tras su fallecimiento, sus hijos decidieron conservar el complejo tal como él lo dejó, incluso con edificios y estructuras que permanecen inconclusos.

Castillos, puentes y edificios construidos con materiales reciclados distinguen a Campanópolis

Cada rincón de Campanópolis fue levantado con puertas antiguas, vitrales, maderas, rejas, ventanas y otros elementos recuperados de demoliciones y obras inconclusas de diferentes lugares del país. Esa reutilización de materiales convirtió al proyecto en una de las experiencias de reciclaje arquitectónico más llamativas de Latinoamérica.

El recorrido incluye castillos, torres, lagos, museos temáticos, calles empedradas, puentes de madera, una capilla colonial, un molino de estilo holandés, una locomotora con vagones y las conocidas Doce Casitas del Bosque , escondidas entre senderos arbolados.

La ambientación hizo que el predio fuera elegido para filmaciones, producciones audiovisuales y sesiones fotográficas. Incluso, en mayo de 2011, HBO seleccionó Campanópolis como sede del evento oficial de lanzamiento de Game of Thrones en Argentina.

Cada rincón de Campanópolis fue levantado con puertas antiguas, vitrales, maderas, rejas, ventanas y otros elementos recuperados de demoliciones y obras inconclusas de diferentes lugares del país. (Foto: Shutterstock)

Cómo llegar a Campanópolis y cuánto cuesta la entrada

Campanópolis está ubicada sobre la calle Bariloche al 7300, a la altura del kilómetro 31,2 de la Ruta Nacional 3, en González Catán, partido de La Matanza. Existen distintas maneras de acceder según los lugares de los cuales se proceda:

Ruta 3 hasta el ingreso al predio, en un viaje que suele demandar entre 45 minutos y una hora. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder en automóvil por la Avenida General Paz y luego continuar por lahasta el ingreso al predio, en un viaje que suele demandar entre 45 minutos y una hora.

Quienes prefieran el transporte público pueden llegar mediante el tren Belgrano Sur hasta González Catán o utilizar las líneas de colectivo 620 y 622, que tienen recorridos hacia la zona.

Las visitas se realizan con guía y la entrada general tiene un valor de $20.000 por persona, según la información disponible, aunque el precio puede modificarse. El predio también cuenta con estacionamiento gratuito para los visitantes.