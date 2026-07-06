El dólar Messi hoy está casi $ 2000. Es lo que cotiza el dólar tarjeta, ya que sigue con el 30% de retención a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, por lo que al oficial de $ 1510 se le debe adicionar el 30%, por lo que se va a $ 1963.

De todas formas, en grandes bancos el dólar minorista lo tienen a $ 1515, por lo que el tipo de cambio al pagar con la tarjeta, y agregarle el 30%, se va a $ 1970.

Lo que conviene, entonces, es pagar todo con billetes o, en el caso de hacerlo con tarjeta, pagar con divisas, para evitar ese 30% de retención.

Cómo se hace

Para eso, si se tiene el débito automático, hay que poner el stop debit. Y pagar con billetes entre la fecha de cierre del resumen y la fecha de pago, ya sea con dólares que se tenga en la cuenta o que se adquieran vía Home Banking.

Lo cierto es que la suba del dólar de estos últimos días tuvo que ver también por la cantidad de argentinos que han viajado a los Estados Unidos, que se estima en 50.000, que gastarán un promedio de u$s 10.000 cada uno, un total de u$s 500 millones.

De todos modos, el dólar oficial el 2 de enero empezó a $ 1495, exactamente el mismo valor al que está hoy, pese al alza del 5% en lo que va del mes. Por lo tanto, con una inflación en los primeros cinco meses del año del 15%, debería estar cotizando a $ 1715 para seguir el ritmo del IPC.

Dolarización

“Vemos dolarización de carteras, cerrando el carry de principio de año. Creo que estaba atrasado respecto a la inflación, tiene sentido esta suba, más cuando se corre el campo. No es que el agro deja de liquidar, sino que la oferta de esas divisas se va agotando, y el mercado se puso del otro lado, de lado comprador vía dólar linked, oficial y MEP”, analizan en las mesas.

Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS, observa que “el mercado cambiario viene mostrando un dólar que sube en las últimas jornadas, tanto para el mayorista como para MEP o CCL”.

“Si bien es cierto que hace tiempo hay tasas reales cortas negativas en pesos, algo que podría eventualmente ser un factor de presión, vemos a lo sucedido más asociado al contexto internacional, con un dólar que se fortaleció a nivel mundial en las últimas ruedas”.

Tasas cortas

“Las tasas cortas de los bonos del Tesoro americano subieron tras los anuncios de la Fed, ejerciendo presión alcista sobre el dólar a nivel mundial".

“Mirando el mercado local, lo que habrá que monitorear seguirán siendo los flujos, que se vieron favorecidos durante la guerra en Medio Oriente por el sector exportador de hidrocarburos”.

“Hacia adelante, si bien el precio cayó, es relevante mencionar que en materia de producción de hidrocarburos todo sigue con perspectiva alcista, por lo que esos flujos deberían seguir acompañando hacia el mediano plazo”, completa Franco.