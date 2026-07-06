En esta noticia
Un electrodoméstico recientemente lanzado promete revolucionar la forma de cocinar en el hogar. La marca HDC ha presentado el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un dispositivo multifunción que combina las características más destacadas de una freidora de aire, un horno convencional y una vaporera en un único artefacto compacto y de elevada potencia.
El diseño contemporáneo, la avanzada tecnología de cocción y la versatilidad de este aparato lo posicionan como una opción atractiva para aquellas personas que desean alimentarse de forma práctica y equilibrada.
Con este modelo actualmente disponible en Argentina, se puede elaborar desde pizzas crujientes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, logrando resultados de calidad profesional y reduciendo a la mitad el tiempo habitual de cocción.
Despídete de la freidora de aire: funciones del horno inteligente de HDC
El horno smart HAF-SO30LBK se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 30 litros, concebido para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.
Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.
Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 18 programas automáticos preestablecidos.
Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional.
Una de sus características más sobresalientes es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional.
Especificaciones del horno de convección 1800 W y 30 litros
Entre sus especificaciones más relevantes, se destacan:
- Potencia: 1800 W
- Capacidad interior: 30 litros
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
- Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
- Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción
- Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Diseño y Autolimpieza para tu Cocina
El horno smart HAF-SO30LBK no solo resalta por su multifuncionalidad, sino también por su diseño que se integra a cualquier cocina contemporánea.
La firma HDC ha incorporado en este modelo un mecanismo de seguridad que detiene automáticamente el dispositivo al concluir el tiempo de cocción, ofreciendo tranquilidad a los usuarios.
Además, el horno incluye una función de autolimpieza que simplifica su mantenimiento, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus comidas sin la preocupación del tiempo que implica limpiar tras cocinar. Con estas innovaciones, HDC se establece como líder en el mercado de electrodomésticos inteligentes en Argentina.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Innovación y Eficiencia Energética
El horno smart HAF-SO30LBK incluye una función de deshidratación que permite preservar frutas y verduras. Su tecnología asegura un cocinado uniforme y saludable sin comprometer el sabor.
Este electrodoméstico adaptable se convierte en una pieza clave para quienes buscan facilitar la experiencia culinaria en casa.