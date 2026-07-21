Las Fuerzas Armadas continúan incorporando soldados voluntarios para desempeñar funciones específicas dentro del Ejército Argentino.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que cumplan con una serie de requisitos y deseen iniciar una carrera militar.

Las Fuerzas Armadas continúan incorporando soldados voluntarios para desempeñar funciones específicas dentro del Ejército Argentino. (Foto: Zona Militar) Zona Militar

Además de una remuneración mensual, quienes sean seleccionados podrán acceder a distintos beneficios vinculados con la formación, la cobertura social y las posibilidades de crecimiento profesional .

¿Cuáles son los 4 requisitos para ingresar al Ejército Argentino?

Las personas interesadas en sumarse como soldados voluntarios deberán cumplir con la siguientes condiciones:

Ser ciudadano argentino.

Tener entre 18 y 24 años al momento de realizar el curso de admisión.

Contar con el nivel primario completo.

No registrar antecedentes penales.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para iniciar el proceso de incorporación.

Qué beneficios reciben los soldados voluntarios

Quienes ingresen a las Fuerzas Armadas accederán a una serie de beneficios mientras desarrollan sus funciones. Entre ellos se encuentran:

Haber mensual con suplementos.

Cobertura sanitaria social

Aportes previsionales.

Capacitación en oficios y aptitudes especiales.

Posibilidad de completar el nivel secundario.

Oportunidad de continuar la carrera como oficial o suboficial.

¿Cómo inscribirse para formar parte del Ejército?

Para iniciar el trámite, los aspirantes deben descargar el formulario de inscripción, completarlo y presentarlo de manera presencial en el centro de incorporación más cercano.

Una vez entregada la documentación, cada postulante deberá continuar con las etapas del proceso de admisión establecidas por las FF.AA.