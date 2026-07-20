La verdadera razón por la que los gatos se acuestan sobre la computadora. (Imagen ilustrativa creada con IA)

Las personas que conviven con un gato seguramente han experimentado la escena de sentarse a trabajar con su computadora y que el propio felino decida acostarse sobre el teclado .

Aunque muchos creen que solo busca el calor de la computadora, los veterinarios aseguran que detrás de esta conducta hay una explicación más relacionada con el vínculo con las personas.

¿Cuál es la razón por la que los gatos se acuestan sobre la computadora?

Además de aprovechar el calor que desprende el equipo, los especialistas señalan que este comportamiento de los gatos responde a varios factores :

Buscan llamar la atención de sus dueños .

Les gusta descansar sobre una superficie cálida.

Quieren compartir el mismo espacio mientras la persona trabaja.

Aprenden que al subir al teclado reciben una reacción inmediata.

El motivo por el que los gatos se sientan sobre el computador tiene que ver con una búsqueda por llamar la atención de sus dueños. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

¿Cómo evitar que suban al teclado?

Los veterinarios y especialistas en gatos coinciden en que la mejor recomendación a seguir tiene que ver con no retarlos ni castigarlos , ya que el animal busca ser sociable con su dueño.

En este sentido, aconsejan:

Colocar una cama o manta cerca del escritorio.

Jugar con el gato antes de comenzar a trabajar.

Ofrecer juguetes para mantenerlo entretenido.

Premiarlo cuando elija descansar en su propio espacio.

¿Qué significa este comportamiento?

Aunque suelen tener fama de independientes, muchos gatos disfrutar de acompañar a sus dueños durante sus actividades diarias.