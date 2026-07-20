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La freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más presentes en los hogares por su practicidad para cocinar en solo minutos.

Sin embargo, su limpieza es un tema que aún despierta muchas dudas, ya que la grasa suele quedar pegada. Frente a este panorama, cada vez más personas optan por alternativas naturales libres de químicos como el vinagre.

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Por qué recomiendan rociar vinagre luego de usar la freidora de aire

Uno de los principales problemas del electrodoméstico es que la grasa queda pegada en las rejillas y paredes del compartimiento. Con el paso de los usos, sobretodo si no se limpia bien tras cada comida, se comienza a formar una capa que puede generar malos olores.

De esta manera, rociar vinagre tras cada uso es recomendado por su contenido de ácido acético. El compuesto ayuda a desprender restos de grasa y neutralizar olores sin necesidad de ocupar químicos.

De esta manera, sus principales beneficios son:

  • Elimina la grasa más fácilmente: tras cocinar suelen quedar restos de grasa. Pulverizar la mezcla ayuda a aflojar la suciedad en el lavado posterior.
  • Neutraliza malos olores: preparaciones condimentadas o los pescados suelen dejar olores persistentes. El ácido acético ayuda a neutralizarlos y que no se transfieran a la siguiente comida.
  • Previene la acumulación de residuos: al eliminar todas las capas de grasa tras cada uso, se reduce la posibilidad de que se generen incrustaciones difíciles de quitar.
  • Contribuye a mantener el interior limpio: una limpieza frecuente hace que los restos de alimentos se quemen en usos posteriores.

Cómo hacer el truco casero con vinagre

Para facilitar la limpieza de la freidora de aire con vinagre se deben seguir los siguientes pasos:

  • Esperar que el electrodoméstico se enfríe y desenchufarlo
  • Mezclar partes iguales de vinagre y agua
  • Rociar la bandeja y la cesta, sin llegar a empapar del todo
  • Dejar actuar entre cinco y diez minutos
  • Limpiar con un paño de microfibra o esponja suave
  • Lavar de forma tradicional con esponja y detergente

Los especialistas aconsejan no rociarlo mientras esté caliente y tener cuidado de mojar los componentes eléctricos.

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Qué freidora de aire comprar

Al momento de buscar que freidora de aire comprar, se debe prestar atención a diversos factores para sacarle el máximo provecho:

  • Capacidad: las de 4 a 5 litros suelen ser suficientes para dos personas, mientras que las de 6 u 8 suelen estar dirigidas a las familias.
  • Potencia: se aconseja buscar una potencia de 1.800 watts, ya que le permitirá alcanzar la temperatura deseada más rápida.
  • Controles simples e intuitivos: las pantallas táctiles, programas automáticos y la conexión al celular pueden se claves.
  • Rango de temperatura: entre más amplio sea el rango de temperatura significará más opciones para las comidas.