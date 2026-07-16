Los jóvenes que aún no hayan definido su situación militar deberán estar atentos a las notificaciones y a las etapas del proceso.

Los colombianos entre los 18 y 24 años que todavía no han definido su situación militar deberán prepararse para la nueva jornada de incorporación del Ejército Nacional, que iniciará durante el mes de agosto. Se trata de la tercera convocatoria oficial del año, en la que las Fuerzas Militares adelantarán la selección de quienes deban prestar el servicio militar obligatorio conforme a la legislación vigente.

De acuerdo con el procedimiento establecido, el Ejército Nacional realiza la verificación de los ciudadanos que hacen parte del proceso de incorporación mediante sus sistemas de información y, posteriormente, efectúa las respectivas notificaciones para que los jóvenes continúen con las etapas de evaluación e ingreso, tal como lo contempla el artículo 23 de la Ley 1861 de 2017.

¿Cuándo comienza la incorporación al servicio militar en agosto de 2026?

La incorporación correspondiente al tercer ciclo del año se llevará a cabo del 1 al 28 de agosto de 2026. Durante ese periodo, el Ejército Nacional desarrollará las diferentes fases del proceso para los ciudadanos que sean convocados y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

El cronograma oficial de incorporaciones para 2026 contempla cuatro convocatorias:

Del 1 al 28 de febrero.

Del 1 al 27 de mayo.

Del 1 al 28 de agosto.

Del 1 al 28 de octubre.

La jornada de agosto representa una de las oportunidades más importantes para quienes aún tienen pendiente la definición de su situación militar antes de cumplir los 24 años.

¿Quiénes deben prestar el servicio militar obligatorio en Colombia?

La Ley 1861 de 2017 establece que el servicio militar es obligatorio para los hombres colombianos desde que alcanzan la mayoría de edad y hasta antes de cumplir los 24 años, salvo que exista alguna causal legal de exención o aplazamiento.

En el caso de las mujeres, la incorporación no es obligatoria. Sin embargo, pueden ingresar de manera voluntaria siempre que cumplan con las condiciones exigidas por las Fuerzas Militares y superen las evaluaciones correspondientes.

¿Cómo identifica el Ejército Nacional a los jóvenes que deben incorporarse?

Una vez inicia cada convocatoria, el Ejército consulta la información disponible en su sistema de incorporación para identificar a los ciudadanos que deben definir su situación militar.

Posteriormente, y conforme al procedimiento previsto en el artículo 23 de la Ley 1861 de 2017, la institución realiza las respectivas notificaciones para que los jóvenes se presenten y continúen con las etapas del proceso de selección.

Por esa razón, las autoridades recomiendan mantener actualizada la información personal registrada y atender cualquier comunicación oficial relacionada con la incorporación.

Las Fuerzas Armadas buscarán a todos los jóvenes de 18 y 24 que deban prestar servicio militar a partir de AGOSTO. ChatGPT - creada con IA

¿Cómo inscribirse para prestar el servicio militar en agosto de 2026?

El trámite comienza con el registro del ciudadano en la plataforma oficial de incorporación del Ejército Nacional o directamente en el Distrito Militar que le corresponda.

Después de la inscripción, el aspirante deberá cumplir varias etapas:

Registro e inscripción.

Valoraciones médicas, odontológicas y psicológicas.

Determinación de aptitud.

Asignación de la unidad militar.

Incorporación oficial.

El Ejército recordó que este procedimiento no tiene ningún costo, no requiere intermediarios y cualquier intento de cobro o irregularidad puede denunciarse a través de la línea anticorrupción 157.

¿Cuánto dura el servicio militar y cuándo entregan la libreta militar?

El tiempo de permanencia depende de la modalidad en la que sea incorporado cada ciudadano:

12 meses para soldados bachilleres.

18 meses para soldados regulares.

Al finalizar el periodo correspondiente, el Ejército expide la libreta militar, documento con el que queda definida la situación militar del ciudadano y mediante el cual adquiere la condición de reservista de primera clase.

¿Qué beneficios reciben los jóvenes que prestan servicio militar?

Los ciudadanos incorporados al servicio militar pueden acceder a diferentes beneficios establecidos en la legislación vigente y reglamentados por el Ejército Nacional, entre ellos:

Bonificación mensual equivalente a un salario mínimo.

Alimentación, alojamiento y dotación.

Atención integral en salud.

Bonificación adicional al finalizar el servicio.

Pago para el proceso de licenciamiento.

Acceso a programas de formación del SENA.

Posibilidad de acceder a líneas especiales de crédito del ICETEX para reservistas de primera clase.

Tiempo de servicio computable para efectos pensionales.

Descuentos y beneficios mediante convenios institucionales.

¿Qué requisitos deben cumplir los jóvenes para ingresar al Ejército Nacional?

Para participar en la incorporación de agosto de 2026, los aspirantes deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano colombiano.

Tener entre 18 años y un día antes de cumplir los 24 años.

Registrarse en la plataforma oficial de incorporación.

Presentarse en el Distrito Militar correspondiente para adelantar las evaluaciones.

En caso de tener doble nacionalidad, el ciudadano deberá acreditar que no ha definido previamente su situación militar en el otro país antes de continuar con el proceso en Colombia.