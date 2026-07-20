Los ciudadanos que cumplan con los requisitos deberán presentarse al proceso de selección.

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Los jóvenes colombianos de 19, 20, 21 y hasta antes de cumplir los 24 años que todavía no hayan definido su situación militar deberán estar atentos a la convocatoria que abrirá el Ejército Nacional entre el 1 y el 28 de agosto de 2026. Durante este periodo se adelantará el proceso de incorporación para quienes, de acuerdo con la ley, estén obligados a prestar el servicio militar.

La convocatoria hace parte del calendario oficial de incorporaciones de las Fuerzas Militares y está dirigida a los hombres que aún tienen pendiente el cumplimiento de esta obligación legal. Una vez superen las evaluaciones y sean declarados aptos, podrán ingresar a las filas del Ejército y, al finalizar el servicio, obtener su libreta militar.

¿Quiénes de 19, 20 y 21 años deben prestar servicio militar obligatorio?

La Ley 1861 de 2017 establece que todos los hombres colombianos deben definir su situación militar desde la mayoría de edad y hasta antes de cumplir los 24 años, salvo que exista una causal legal de exención o aplazamiento.

Esto significa que los jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 años continúan estando obligados a resolver su situación militar si aún no lo han hecho.

Las mujeres, por su parte, no tienen obligación de prestar el servicio militar, aunque pueden incorporarse voluntariamente si cumplen los requisitos exigidos por las Fuerzas Militares.

Los jóvenes de 19, 20 y 21 deberán realizar el servicio militar obligatorio: será por un año y recibirán un salario mínimo. ChatGPT - creada con IA

¿Cuándo será la incorporación al Ejército Nacional en agosto de 2026?

La tercera convocatoria oficial del año se desarrollará del 1 al 28 de agosto de 2026.

El cronograma completo de incorporaciones para este año es el siguiente:

Del 1 al 28 de febrero.

Del 1 al 27 de mayo.

Del 1 al 28 de agosto.

Del 1 al 28 de octubre.

Durante estas jornadas, el Ejército realiza las diferentes fases del proceso de incorporación para los ciudadanos convocados.

¿Cuánto dura el servicio militar obligatorio?

El tiempo de permanencia depende de la modalidad de incorporación.

Actualmente, la normativa contempla:

12 meses para los soldados bachilleres.

18 meses para los soldados regulares.

Al concluir el tiempo correspondiente, el Ejército expide la libreta militar, documento que certifica que el ciudadano ya definió su situación militar y adquiere la calidad de reservista de primera clase.

¿Los jóvenes que prestan servicio militar reciben un salario mínimo?

Sí. Entre los principales beneficios establecidos para quienes prestan el servicio militar se encuentra una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo, además de otras prestaciones económicas y asistenciales previstas por la legislación vigente.

Los incorporados también reciben:

Alimentación y alojamiento.

Dotación completa.

Atención integral en salud.

Bonificación adicional al terminar el servicio.

Pago correspondiente al proceso de licenciamiento.

Acceso a programas de formación del SENA.

Posibilidad de acceder a líneas especiales de crédito del ICETEX para reservistas de primera clase.

Reconocimiento del tiempo de servicio para efectos pensionales.

Beneficios y descuentos mediante convenios institucionales.

¿Cómo inscribirse para prestar el servicio militar en agosto?

El proceso comienza con el registro del ciudadano en la plataforma oficial de incorporación del Ejército Nacional o directamente en el Distrito Militar que le corresponda.

Posteriormente deberá cumplir las siguientes etapas:

Registro e inscripción.

Valoraciones médicas, odontológicas y psicológicas.

Determinación de aptitud.

Asignación de unidad militar.

Incorporación oficial.

Las Fuerzas Militares recuerdan que el procedimiento es completamente gratuito, no requiere tramitadores y cualquier intento de cobro indebido puede denunciarse a través de la línea anticorrupción 157.

¿Qué requisitos exige el Ejército Nacional para incorporarse en 2026?

Los aspirantes deberán cumplir, entre otros, con las siguientes condiciones:

Ser ciudadano colombiano.

Tener entre 18 años y antes de cumplir los 24 años.

Registrarse en la plataforma oficial de incorporación.

Presentarse en el Distrito Militar correspondiente para continuar con las evaluaciones.

En caso de contar con doble nacionalidad, el ciudadano deberá demostrar que no ha definido previamente su situación militar en otro país antes de continuar con el trámite en Colombia.