El calendario oficial de días festivos federales contempla un total de 11 feriados observables, donde año tras año las actividades rutinarias se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional.

En ese sentido, de acuerdo con lo dispuestos por el cronograma tanto el lunes 7 de septiembre como el lunes 12 de octubre será feriado en todo el país, brindando dos meses seguidos con fin de semana largo para quienes observan estos eventos en sus agendas laborales.

Feriado decretado para el lunes 7 de septiembre: qué se conmemora

USA.gov explica que en 1882 los primeros sindicatos propusieron la creación de una fecha específica que reconozca el aporte de los trabajadores al país.

En 1894 el Congreso decretó que el primer lunes de septiembre se celebraría el Día del Trabajo en Estados Unidos, que en 2026 cae lunes 7 de septiembre.

Septiembre y octubre tendrán fin de semana largo de tres días. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Feriado decretado para el lunes 12 de octubre: qué se conmemora

Por su parte, el segundo lunes de octubre (12 de octubre en 2026) se conmemora Columbus Day, un día que recuerda la llegada de Cristóbal Colon el 12 de octubre de 1492 a la isla de San Salvador.

En 1937 el entonces presidente Franklin D. Roosevelt decretó el feriado de forma oficial.

Establecimientos que cerrarán sus puertas los feriados del 7 de septiembre y el 12 de octubre

El Gobierno recuerda a todos los ciudadanos que tanto los bancos, como las oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado mantienen cerradas sus puertas y cesan su atención presencial durante estos días.

Además, pausan su funcionamiento la mayoría de las instituciones educativas, los departamentos de vehículos motorizados y el correo postal.

No obstante, es esencial consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción .

Si bien puede haber modificaciones sujetas al horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operan con regularidad durante estos días.

Otros feriados pautados para lo que resta de 2026

De acuerdo con el cronograma oficial, también será feriado en las siguientes fechas