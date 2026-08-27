El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para la limpieza del hogar y en los últimos años, también ganó popularidad como complemento a la hora de lavar ropa.

Adeptos al uso del vinagre recomiendan combinar una pequeña cantidad de jabón líquido con vinagre para obtener un mejor resultado en la eliminación de olores y residuos. No obstante, se recomienda consultar las indicaciones del fabricante antes de usar este truco.

¿Para qué sirve mezclar vinagre con jabón en el lavarropas?

Quienes usan esta combinación afirman que mejora significativamente la eliminación de olores y residuos presenten en las prendas. Por un lado, el jabón líquido tiene tensioactivos que se encargan de desprender la suciedad y la grasa de las fibras, mientras que la acidez del vinagre ayuda a neutralizar olores y tratar manchas.

En términos generales, ayuda a:

Reducir olores persistentes en toallas, ropa deportiva o prendas con transpiración.

Desprender determinados residuos acumulados entre las fibras.

Complementar la acción limpiadora del jabón.

Tratar previamente algunas manchas antes del lavado habitual.

Quienes usan esta combinación afirman que mejora significativamente la eliminación de olores y residuos presenten en las prendas. Imagen creada con IA

¿Cuáles son las proporciones adecuadas para mezclar vinagre y jabón para lavarropas?

Entre las formas más difundidas se encuentra la de media taza de vinagre blanco y una cucharada de jabón líquido (si es que es jabón concentrado) en el cajón del lavarropas y dejar que complete el ciclo de limpieza.

No combinar vinagre con lavandina u otros productos que contengan cloro.

¿Por qué muchos recomiendan mezclar vinagre con jabón en el lavarropas?

La popularidad del truco se explica porque ambos productos cumplen funciones diferentes. El jabón está diseñado para remover suciedad mediante sus agentes tensioactivos, mientras que el ácido acético presente en el vinagre puede contribuir a neutralizar olores y desprender algunos residuos de los tejidos.

Por esta razón, numerosos consejos de limpieza casera presentan la combinación como una alternativa económica para tratar especialmente toallas, sábanas y ropa deportiva, prendas donde pueden acumularse olores y restos de productos de lavado.

Consultar el manual del modelo antes de implementar este truco.