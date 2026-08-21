El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son las infracciones de tránsito que de reiterarse en el tiempo -ya sea la misma o entre sí- pueden llevar a la suspensión de la licencia de conducir.

En Nueva York se utiliza un sistema de puntos por infracción que permite medir la cantidad de irregularidades que cometió cada conductor y la gravedad que tiene cada una de ellas.

En ese marco, cuando se supera la cantidad de puntos permitida dentro de un límite de tiempo fijado, las autoridades podrán quitar el carné de conducir.

Quiénes pueden quedarse sin licencia de conducir

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la herramienta utilizada para detectar “conductores de alto riesgo”.

La regla general es la siguiente: se permite un máximo de 11 puntos en un plazo de dos años. Por fuera de este límite, el permiso de circular se suspende.

En caso de que se afirme que la infracción corresponde a otra persona, será necesario solicitar una audiencia para poder aclarar la situación.

Tenes más de 11 puntos en 24 meses puede llevar a la suspensión de la licencia. Chat GPT

Por qué pasar el semáforo en rojo puede poner en riesgo la licencia de conducir

De acuerdo con lo especificado por las autoridades neoyorkinas, pasar un semáforo en rojo tiene una sanción de 3 puntos en el historial, si esto se repite más de 3 veces en dos años la licencia de conducir puede verse retirada.

Si esta infracción se comete una sola vez, pero en el historial ya se habían acumulado otras que sumaron al menos 8 puntos, también puede suponer la suspensión de la licencia.

Cómo se mide el resto de las infracciones

Para otras infracciones, los puntos que se aplican a cada sanción son los siguientes

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Acumular 11 de ellos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente detalladas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.

“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.