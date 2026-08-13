Oficial | Anunciaron el cierre masivo de todos los bancos del país y solo se podrá operar de esta manera el miércoles 16 de septiembre

El sistema financiero mexicano se prepara para una jornada especial en septiembre. De acuerdo con el calendario oficial, el miércoles 16 de septiembre de 2026 los bancos de todo el país suspenderán sus actividades presenciales debido a la conmemoración del Día de la Independencia de México.

Por esta razón, usuarios de BBVA, Banamex, Santander, Banorte y otras instituciones deberán planificar con anticipación sus trámites, ya que solo se podrá operar de manera limitada ese día. Así lo confirmaron las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El miércoles 16 de septiembre de 2026 los bancos de todo el país suspenderán sus actividades presenciales debido a la conmemoración del Día de la Independencia de México. Foto: Shutterstock

¿Por qué se anunció el cierre masivo de bancos el 16 de septiembre de 2026?

El 16 de septiembre es día de descanso obligatorio según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

La CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025 las “Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a su supervisión deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones”. En ese sentido, en el Artículo 1 se incluye expresamente el 16 de septiembre.

Este cierre masivo de bancos aplica a instituciones de crédito, casas de bolsa y otras entidades reguladas. No se trata de una medida extraordinaria, sino de un feriado bancario programado que permite al personal unirse a las celebraciones patrias. La atención presencial se reanudará el jueves 17 de septiembre de 2026.

Oficial | Anunciaron el cierre masivo de todos los bancos del país y solo se podrá operar de esta manera el miércoles 16 de septiembre Shutterstock

¿Qué servicios bancarios seguirán disponibles el miércoles 16 de septiembre?

Aunque las ventanillas y oficinas administrativas permanecerán cerradas, los usuarios podrán operar de la siguiente manera:

Banca digital y aplicaciones móviles : transferencias, consultas de saldo, pagos de servicios y movimientos en línea.

Cajeros automáticos : retiros de efectivo y depósitos las 24 horas en toda la red nacional.

Corresponsales bancarios: tiendas de conveniencia y supermercados que ofrecen servicios básicos, sujetos a su propio horario de día festivo.

La CNBV y la Asociación de Bancos de México recomiendan anticipar pagos de tarjetas de crédito, transferencias de alto monto y retiros programados antes del martes 15 de septiembre para evitar recargos o contratiempos. La información se detalla en el calendario oficial disponible en gob.mx/cnbv.

¿Qué más cierra ese día y cómo afecta a trabajadores y estudiantes?

Además del cierre masivo de bancos, el 16 de septiembre de 2026 será feriado nacional. La Secretaría de Educación Pública incluye la fecha en la suspensión de labores del ciclo escolar 2026-2027, por lo que cerrarán escuelas públicas y privadas.

Muchas oficinas gubernamentales también suspenderán actividades, aunque se mantendrán los servicios esenciales (hospitales, seguridad y emergencias).

Ahora bien, quienes deban trabajar ese día tienen derecho a pago triple (salario normal más doble), de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Después de esta fecha, los siguientes días de descanso obligatorio en 2026 serán el tercer lunes de noviembre (Revolución Mexicana) y el 25 de diciembre (Navidad).