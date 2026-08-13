En la búsqueda de rituales caseros para atraer la buena energía, existe uno que gana terreno cada vez que llega agosto: colocar un recipiente con lentejas cerca de una ventana para, según esta creencia, favorecer la llegada de prosperidad y nuevas oportunidades.

Para el Feng Shui, hay lugares estratégicos del hogar que están cargados de valor simbólico , y agosto es un mes que se asocia especialmente con este tipo de rituales. En este marco, se sugiere ubicar un recipiente con lentejas cerca de una ventana con la intención de atraer prosperidad y abundancia.

Además, dentro de la filosofía china , las lentejas representan crecimiento, estabilidad y la llegada de nuevos recursos . Por eso, colocar estas semillas en un punto determinado del hogar funciona como un recordatorio de los objetivos económicos y personales que se buscan alcanzar.

Qué significado tienen las lentejas para esta práctica

Dentro de las creencias simbólicas del Feng Shui, las semillas y los granos están asociados al potencial y la multiplicación. Cada lenteja se interpreta como un símbolo de prosperidad, ya que su forma y su cantidad evocan la idea de crecimiento y riqueza.

Por este motivo, muchas personas eligen colocar lentejas en un recipiente limpio y pequeño, como forma de reforzar la intención de atraer abundancia. Más allá de la creencia, se trata de un gesto simbólico que ayuda a mantener presentes los proyectos y metas personales .

No existen pruebas científicas que respalden la idea de que las lentejas puedan modificar la energía de una vivienda o atraer dinero. Sin embargo, para quienes practican estos rituales, el valor está en la intención y en el significado que se le otorga al objeto.

Por qué se recomienda ubicarlas cerca de una ventana

Las ventanas cumplen un rol clave en la organización energética de los ambientes, ya que son puntos de entrada de luz, aire y movimiento. Poner el recipiente cerca de la ventana busca potenciar ese efecto, combinando el simbolismo de las semillas con el de los espacios abiertos.

La idea es que, al estar en un lugar de paso y de luz, el ritual refuerce la llegada de nuevas oportunidades y el crecimiento personal y económico.

Cómo colocar las lentejas para potenciar su efecto

Para que este ritual funcione según sus practicantes, se recomienda seguir algunos pasos simples:

Elegir un recipiente pequeño y limpio .

Colocar un pequeño puñado de lentejas secas .

Ubicarlo sobre el alféizer o en un mueble cercano a la ventana.

Renovar las lentejas cada un mes aproximadamente.

Con este sencillo hábito, las lentejas cerca de la ventana se convirtieron en un ritual popular durante agosto para quienes buscan reforzar simbólicamente la llegada de prosperidad, sin requerir productos especiales ni mayor esfuerzo.