Supervielle fue el primer banco argentino del Panel Líder de BYMA en rendir examen frente al mercado y dejó una señal favorable, aunque todavía tenue: la rentabilidad comenzó a recuperarse y la mora parece haber encontrado un punto de inflexión, pero el negocio aún no retomó el crecimiento y la calidad crediticia continúa lejos de los niveles de un año atrás.

El grupo obtuvo una ganancia neta atribuible de $ 12.844 millones durante el segundo trimestre de 2026, frente a una pérdida de $18.215 millones en los primeros tres meses del año. El retorno sobre el patrimonio (ROE) pasó de -6,2% a 4,4%, mientras que el retorno sobre los activos (ROA) se ubicó en 0,6%.

Desde Research Galicia destacaron que el resultado superó las estimaciones del mercado y generó inicialmente una reacción positiva de la acción, que llegó a avanzar 9,8%, aunque posteriormente acompañó la tendencia negativa de la plaza local.

El dato central estuvo en la calidad de la cartera. El ratio de créditos irregulares bajó de 5,6% a 5,5%, la primera señal concreta de estabilización después del fuerte deterioro registrado durante 2025. La mejora fue marginal en el indicador agregado, pero resultó más clara en los datos adelantados de la cartera de individuos.

Volvió a ganar, pero el resultado todavía tiene ruido

La rentabilidad informada estuvo afectada por los cargos extraordinarios vinculados con el plan de reducción de personal. Sin esos gastos, Supervielle habría obtenido una ganancia ajustada de $36.221 millones y un ROE ajustado de 12,4%, frente al 2,5% del trimestre anterior.

El banco también presentó un ROE estructural de 14,4%, una medida que incorpora el efecto pleno de los ahorros salariales como si la nueva dotación hubiera estado vigente durante todo el período. Sirve para estimar la capacidad futura de generación de resultados, pero no representa el retorno efectivamente obtenido durante el trimestre.

Supervielle redujo 17% su dotación desde diciembre y cerró nueve sucursales durante el segundo trimestre.

En el primer semestre reconoció aproximadamente $75.000 millones en indemnizaciones, a cambio de ahorros anualizados estimados en $42.000 millones, que deberían comenzar a observarse plenamente desde el tercer trimestre.

El ratio de eficiencia mejoró de 68,9% a 63,4%. Sin los gastos extraordinarios, habría descendido a 52,3%.

Para Walter Stoeppelwerth, CIO de GRIT Capital, el redimensionamiento es uno de los componentes más relevantes del balance: “Detrás de los costos extraordinarios comienza a aparecer una estructura más liviana y con mayor capacidad para recuperar rentabilidad”, advirtió el estratega.

Sin embargo, el proceso todavía no está terminado. En el acumulado del primer semestre, Supervielle registró una pérdida de $5.371 millones y un ROE de -0,9%. El segundo trimestre marcó una recuperación, pero aún no alcanzó para compensar el mal inicio de 2026.

El margen financiero fue el verdadero motor

La principal explicación del repunte no fue una expansión del crédito, sino la mejora del margen financiero.

El ingreso financiero neto creció 8,3% trimestral, hasta $294.543 millones, mientras que el resultado neto por intereses avanzó 13,1%, hasta $256.651 millones. El margen de interés neto (NIM) pasó de 17,7% a 20,3%, una expansión de 253 puntos básicos.

La dinámica respondió a que las tasas pagadas por el banco bajaron más rápido que el rendimiento de sus préstamos e inversiones. La tasa TAMAR promedio descendió de 32% en el primer trimestre a 22,8% en el segundo, mientras que los egresos por intereses se redujeron 28%.

GRIT Capital remarcó que Supervielle tiene un balance “especialmente sensible al costo de los depósitos”, por lo que capturó con fuerza la baja de las tasas.

Sin embargo, una parte del beneficio sería transitoria: a medida que los préstamos y las inversiones terminen de ajustarse a las nuevas tasas, el margen debería perder impulso.

La propia conducción del banco anticipó que el margen estará más presionado durante la segunda mitad del año. En la lectura de Stoeppelwerth, el 20,3% alcanzado en el segundo trimestre probablemente represente un máximo y no un nuevo nivel permanente de rentabilidad.

Esta distinción será importante para interpretar los próximos balances. Galicia, Macro y BBVA también deberían beneficiarse de la caída del costo de fondeo, pero GRIT espera movimientos de menor magnitud debido a que Supervielle tiene una mayor sensibilidad a los pasivos y un peso más elevado del negocio minorista.

INDICADORES CLAVE 2T26 1T26 4T25 3T25 2T25 6M26 6M25 Rentabilidad y Eficiencia ROE 4,4% -6,2% -7,7% na 5,8% -0,9% 4,7% ROE Ajustado 12,4% 2,5% 7,4% ROA 0,6% -0,8% -1,0% na 1,0% -0,1% 0,8% Margen de interés neto (NIM) 20,3% 17,7% 18,8% 10,8% 20,8% 19,7% 19,9% Ratio de ingresos por servicios netos 17,7% 19,2% 20,1% 31,2% 19,4% 18,4% 21,4% Gastos / Activos 10,3% 9,4% 8,3% 8,5% 9,8% 10,2% 9,8% Ratio de Eficiencia 63,4% 68,9% 60,6% 95,8% 60,9% 66,0% 60,3% Ratio de Eficiencia Ajustado 52,3% 54,0% Liquidez y Capital Préstamos como % del total de depósitos 72,6% 77,1% 77,8% 67,3% 71,7% Préstamos en AR$ como % del total de depósitos en AR$ 81,1% 90,0% 93,3% 78,2% 82,7% Préstamos en US$ como % del total de depósitos en US$ 53,3% 49,9% 47,0% 45,9% 42,4% Ratio de cobertura de liquidez 107,4% 115,4% 119,0% 114,4% 106,6% Patrimonio neto como % del total de activos 13,5% 13,3% 12,9% 12,6% 15,5% Capital / Activos ponderados por riesgo4 14,2% 15,4% 15,4% 13,2% 13,9% Capital TIER1 / Activos ponderados por riesgo5 14,2% 15,4% 15,4% 13,2% 13,9% Activos ponderados por riesgo / Activo total 67,0% 62,0% 62,0% 63,2% 83,2% Calidad de los activos Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos 5,5% 5,6% 5,0% 3,9% 2,7% Previsiones como % del total de préstamos 5,4% 5,8% 5,6% 4,4% 3,6% Ratio de Cobertura 98,9% 103,9% 111,6% 112,2% 129,7% Costo de riesgo del crédito 6,1% 6,4% 10,6% 6,6% 5,8% 6,3% 5,1% Costo neto de riesgo del crédito 5,6% 6,0% 10,4% 6,4% 5,5% 5,8% 4,9%

Un banco que ganó más, pero prestó menos

Mientras el margen financiero mejoró, la cartera de préstamos disminuyó 1,4% trimestral en términos reales, hasta $4,33 billones. La contracción fue menor que la caída de 5,6% registrada en el primer trimestre, pero muestra que la recuperación de los resultados todavía no está apoyada en el crecimiento del negocio.

Los préstamos en pesos bajaron 3,6%, mientras que la cartera en dólares aumentó 6,3% medida en moneda original. Supervielle explicó que priorizó los retornos ajustados por riesgo por encima del crecimiento en volumen, en un contexto de demanda crediticia moderada.

La estrategia responde, en parte, al deterioro que dejó la expansión del crédito al consumo durante 2025. El banco endureció sus criterios de originación, reforzó las cobranzas y aplicó programas de refinanciación para contener el avance de la cartera irregular.

Esa mayor prudencia también quedó reflejada en sus proyecciones. Supervielle redujo su estimación de crecimiento real de los préstamos para 2026 desde un rango de 20%-25% hasta otro de 10%-15%.

Para GRIT, el balance muestra una entidad que está siendo remunerada por priorizar el margen sobre el volumen. Esa estrategia puede mejorar la rentabilidad durante 2026, pero no es repetible indefinidamente: para llevar el ROE hacia el 15% en 2027, el banco necesitará que vuelva a crecer el crédito.

La mora mejoró, pero todavía duplica la de un año atrás

La mora total descendió de 5,6% a 5,5% durante el segundo trimestre. El movimiento fue pequeño, aunque se produjo mientras el promedio del sistema financiero continuaba deteriorándose. Destacable.

Según los datos presentados por Supervielle y recogidos por GRIT Capital, el ratio del banco quedó 210 puntos básicos por debajo del 7,6% estimado para la industria.

Research Galicia también puso el foco en esta mejora. “SUPV reportó resultados del 2T26 con ROE de 4,4% y ROA de 0,6%, superando las estimaciones del mercado. El NPL mejoró a 5,5% desde 5,6%, impulsando una reacción inicial positiva de la acción (+9,8%), aunque luego acompañó la tendencia negativa del mercado”, señaló.

La comparación interanual, sin embargo, obliga a mantener la cautela. En junio de 2025, la cartera irregular de Supervielle representaba 2,7% del total. Luego aumentó a 3,9% en septiembre, 5% en diciembre y 5,6% en marzo, antes de retroceder al actual 5,5%.

Por lo tanto, la mora mejoró frente al trimestre anterior, pero todavía duplica el nivel registrado un año atrás.

Los cargos por incobrabilidad bajaron 5,8% trimestral, desde $72.187 millones hasta $68.004 millones. También quedaron muy por debajo del máximo de $126.588 millones alcanzado en el cuarto trimestre de 2025. No obstante, resultaron 14,5% superiores a los de igual período del año pasado.

El costo neto del riesgo descendió de 6% a 5,6%, prácticamente en línea con el 5,5% del segundo trimestre de 2025.

La señal más favorable apareció en individuos

La mejora más clara se produjo en personas y pequeños negocios, precisamente el segmento que había concentrado el deterioro de 2025.

El ratio de mora minorista bajó de 9,9% a 9,6%, mientras que los préstamos con más de 90 días de atraso descendieron de 8,6% a 7,9%. Esta última variación resulta particularmente relevante porque muestra una reducción efectiva de los incumplimientos prolongados.

Además, la formación de nuevos créditos irregulares cayó por segundo trimestre consecutivo y quedó aproximadamente 20% por debajo del máximo del cuarto trimestre de 2025. En el segmento minorista, la reducción alcanzó el 21%.

El stock de préstamos minoristas con más de 90 días de atraso disminuyó todos los meses desde febrero. Al cierre de junio se encontraba 17% por debajo de su máximo y 13% por debajo del nivel de marzo.

Supervielle sostuvo que las nuevas camadas de préstamos originadas desde el cuarto trimestre de 2025 presentan un desempeño “significativamente superior”.

Para GRIT, esta evolución indica que el endurecimiento de los criterios de otorgamiento comenzó a funcionar y que el flujo de nueva mora minorista podría haber dejado atrás su peor momento.

La lectura es más favorable que la baja de apenas una décima en el NPL agregado: no sólo disminuyó el stock total de cartera irregular, sino que también cedieron la formación de nuevos atrasos y la mora de más de 90 días.

La alerta se trasladó hacia las PyMEs

La contracara apareció en la cartera comercial. La mora de empresas aumentó de 4% a 4,4%, frente a apenas 1,4% registrado un año atrás.

Dentro de la cartera comercial asimilable a consumo, que incluye exposiciones vinculadas con pequeños negocios y determinados préstamos prendarios, los créditos irregulares crecieron 6% durante el trimestre. Los cargos por incobrabilidad corporativos, aunque parten de niveles mucho menores que los minoristas, aumentaron 21,7%.

Supervielle atribuyó este deterioro al efecto rezagado de las tasas elevadas sobre los clientes PyME.

Para Stoeppelwerth, este es el principal punto débil de la cartera: la mora de los consumidores parece haber alcanzado un máximo, pero el impacto del ciclo crediticio está llegando con demora a las empresas más pequeñas.

La dinámica también funciona como advertencia para los bancos que todavía deben presentar sus resultados. GRIT recomienda seguir especialmente la formación de mora comercial en Macro y BBVA, debido a su mayor exposición relativa a las PyMEs.

En individuos, en cambio, otros bancos podrían seguir exhibiendo un deterioro durante el segundo trimestre si endurecieron sus políticas de originación más tarde que Supervielle. La diferencia no estaría necesariamente en la dirección del ciclo, sino en el momento en que cada entidad ajustó sus criterios de crédito.

La cobertura cayó por debajo del 100%

La principal señal de cautela fue la reducción del ratio de cobertura. Las previsiones equivalieron al 98,9% de la cartera irregular, frente al 103,9% de marzo y al 129,7% de junio de 2025.

Esto implica que el stock de previsiones dejó de cubrir completamente los créditos clasificados como problemáticos.

GRIT advirtió que el banco está confiando en que la recuperación de la cartera continuará según lo previsto. Si la mora no mantiene la trayectoria descendente, Supervielle podría necesitar reforzar nuevamente las previsiones, con el consiguiente impacto sobre los resultados.

También aumentaron los castigos de cartera. Los activos dados de baja alcanzaron $66.586 millones durante el trimestre, 29,4% más que en los primeros tres meses del año. Esas bajas contribuyen a depurar el stock de créditos irregulares, por lo que la mejora del NPL debe analizarse junto con ese proceso.

La mora, entonces, efectivamente mejoró, pero la caída de la cobertura y el aumento de los castigos impiden afirmar que el problema haya quedado completamente resuelto.