Liverpool y Actinver quieren hacer que el ahorro y la inversión sean “parte de tu vida” a partir del lanzamiento de la cuenta Activa Liverpool, que consiste en una propuesta para acercar estos hábitos entre la población mexicana.

Liverpool busca complementar la oferta financiera que tiene en sus tiendas, donde el protagonista es la tarjeta de crédito departamental, que al cierre del segundo trimestre de este año alcanzó la cifra de 6.47 millones de plásticos en circulación, un crecimiento anual de 6.1%, de acuerdo con su último reporte trimestral.

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En este sentido, la alianza con Actinver le permitió a la tienda departamental crear una cuenta que desmitifique el ahorro y la inversión como un tema de altos vuelos.

“Se puede empezar con una meta concreta —un viaje, la educación de los hijos, un fondo para emergencias, un proyecto personal o la construcción de patrimonio— y crecer a partir de la constancia”, señalaron las empresas en un comunicado.

Incentivos para el ahorro y la inversión

Además de los rendimientos, Activa Liverpool otorgará beneficios adicionales a los clientes que mantengan una inversión superior a MXN $20,000 pesos que consisten en un máximo de 7% de rendimiento anualizado sobre el dinero a la vista y hasta 7% de cashback en las compras en la tienda física, online y en la app de Liverpool.

“Queremos que invertir deje de verse como algo reservado para expertos y se convierta en un hábito cercano, ligado a los objetivos reales de las personas. En Activa premiamos a quienes dan ese paso y mantienen su inversión, con beneficios que pueden ver tanto en su dinero a la vista como en sus compras en Liverpool”, señaló Diego González Montesinos Fernández, director de Nuevos Negocios de Actinver.

“Liverpool es parte de tu vida” (o “es parte de mi vida”) es el famoso eslogan publicitario de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool en México.

Desmitifican la paradoja del gasto y la inversión

Las empresas señalan que la cuenta Activa Liverpool busca responder a una necesidad concreta, que combina dos conceptos que pueden sonar contradictorios.

En este sentido, señalaron que, a través de este producto, las personas pueden avanzar en sus metas financieras sin sentir que todo su dinero queda inmovilizado.

“La propuesta permite combinar ahorro, inversión, disponibilidad y beneficios de uso dentro de una misma experiencia”, señalaron.

En este sentido, la cuenta permite a los clientes mantener sus recursos a la vista, acceder a opciones de inversión de Actinver y obtener beneficios vinculados con el ecosistema Liverpool, sujeto a las características y condiciones de cada producto.

Valor agregado

La apuesta de Activa Liverpool es ofrecer una cuenta que no solo se concentre en guardar, transferir o gastar, pues añade una dimensión que reconoce al cliente que ahorra e invierte para acompañarlo a que convierta esa decisión en un hábito.

Además, en un mundo digital, la propuesta suma dos elementos que integran la experiencia financiera de Actinver y los beneficios de Liverpool, para combinar inversión, disponibilidad y recompensas que son “parte de tu vida”.

“Nuestros clientes buscan beneficios claros y experiencias que les ayuden a cumplir sus objetivos. Esta colaboración con Actinver nos permite acompañarlos también en la construcción de un hábito de inversión y ofrecerles ventajas exclusivas dentro de Liverpool”, afirmó Iván Álvarez Zurita, director de Sistemas y Proyectos de Liverpool.