Ya es oficial y confirmado | Argentina, Chile y Uruguay prohíben el ingreso al país a todos los visitantes que posterguen la renovación del pasaporte.

Para quienes planean viajar a Argentina, Chile o Uruguay, hay un dato que conviene revisar con anticipación: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias de estos países remarcan que este documento debe estar en regla al momento del ingreso, y que su vencimiento puede derivar en el rechazo de entrada.

Qué exige cada país para ingresar

En el caso de Argentina, para ingresar como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Además, distintas fuentes oficiales y consulares señalan que el plazo mínimo de vigencia exigido para ingresar a la mayoría de los países suele ser de 6 meses.

Argentina, Chile y Uruguay prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte. IA Gemini

En Uruguay, la normativa es similar: los ciudadanos de países que no integran el Mercosur requieren un pasaporte vigente para entrar, y organismos consulares detallan que se solicita una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de ingreso, además de contar con al menos una hoja en blanco disponible.

En Chile, las normas migratorias también establecen que el pasaporte debe encontrarse válido y en regla para poder viajar, y distintos destinos de la región aplican el mismo criterio de los 6 meses de vigencia mínima.

A quiénes afecta esta exigencia

Es importante aclarar un punto central: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos de los países del Mercosur —como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— pueden ingresar a estos tres países presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

La exigencia de un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses rige, principalmente, para los turistas extranjeros que no forman parte del bloque regional. Por eso, las autoridades migratorias recomiendan verificar este requisito con tiempo, ya que un pasaporte próximo a vencer puede ser motivo suficiente para que el ingreso al país sea rechazado.