En esta noticia Qué espera el Gobierno con la llegada de Baravalle

El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, nombró a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Darío Genua. La decisión se oficializó a través del Decreto 730/2016 publicado en el Boletín Oficial.

La flamante funcionaria es doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento. Actualmente se desempeña como directora del Laboratorio de Tecnologías Experienciales de la Universidad Austral.

Baravalle cuenta, además, con trayectoria en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e innovación tecnológica, tanto en el ámbito académico como profesional.

Como informó la secretaría de Innovación, a través de un comunicado, también participó en la conducción de proyectos vinculados con innovación, gobierno de datos, ciberseguridad e interoperabilidad.

Durante su carrera, Baravalle combinó la investigación y la docencia universitaria con la conducción de iniciativas tecnológicas en los sectores público y privado. Además, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Qué espera el Gobierno con la llegada de Baravalle

Desde la Secretaría señalaron que su llegada tendrá como principales objetivos “ profundizar las políticas de innovación y transformación tecnológica del Estado , impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

El comunicado oficial también destacó que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional, un antecedente que se suma a su trayectoria en áreas vinculadas con la tecnología y la innovación.

La designación de Baravalle se produce tras la renuncia de Darío Genua a fines de julio, quien dejó el cargo después de semanas de incertidumbre. Y es que siguió en funciones porque nadie le pidió la dimisión pese a que comenzó a correr con fuerza que iba a existir una modificación en la conducción del sector.