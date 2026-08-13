EL feriado es en una localidad bonaerense.

Decretaron un nuevo feriado el viernes 14 de agosto y miles de personas contarán con un fin de semana largo de cuatro días consecutivos de descanso , ideal para realizar una escapada turística a alguna región del país, ya que se combinará con el feriado nacional del lunes 17.

Se trata de una jornada no laborable que beneficiará a trabajadores de la provincia de Buenos Aires, quienes podrán disfrutar de un día extra de fin de semana.

Declararon feriado el viernes 14 de agosto

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

El 14 de agosto se conmemora el aniversario fundacional del partido de Bartolomé Bavio, que cumplirá 125 años. Por tales motivos, habrá celebraciones populares con música regional, comidas y actos para toda la familia.

El feriado está pautado para el viernes 14 de agosto.

Durante el domingo 16 de agosto, en Bartolomé Bavio, perteneciente a la Municipalidad de Magdalena, se llevarán a cabo diversas celebraciones en la Plaza Hernández a partir de las 10:00.

La congregación también contará con un gran asado, shows musicales y danzas en vivo junto con exposiciones históricas. Por su parte, la entrada será libre y gratuita.

¿Para quiénes es el feriado el 14 de agosto?

Los habitantes de Bartolomé Bavio tendrán un fin de semana extralargo de 4 días , dado que se le suma el feriado nacional por el 17 de agosto.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Cuáles son los próximos feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: