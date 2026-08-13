Para quienes planean viajar a Argentina, Chile o Uruguay, hay un requisito que no conviene dejar para último momento: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias de estos países establecen condiciones específicas sobre el estado y la validez del documento. Por eso, antes de emprender el viaje, es fundamental comprobar que el pasaporte cumpla con los requisitos exigidos, ya que tenerlo vencido o con una vigencia insuficiente podría impedir el ingreso al destino.

Argentina, Chile y Uruguay: la condición que exigen a los extranjeros para entrar

En el caso de Argentina, los extranjeros que ingresan como turistas deben presentar un pasaporte o documento de viaje válido y vigente, según su nacionalidad.

La normativa oficial argentina no establece una vigencia mínima universal de seis meses para todos los turistas. El requisito central es que el documento presentado se encuentre vigente a la hora del ingreso y sea válido para viajar.

En Uruguay, los requisitos dependen de la nacionalidad del viajero y de si necesita o no una visa para ingresar al país. Para quienes deben tramitar una visa de turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece entre los requisitos un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses y en buen estado.

En Chile, los extranjeros que ingresan como turistas lo hacen bajo la categoría de Permanencia Transitoria. Según el Servicio Nacional de Migraciones, este permiso tiene una duración de hasta 90 días, aunque puede establecerse un período menor, y su vigencia no puede superar la del documento de identidad utilizado para ingresar al país.

Argentina, Chile y Uruguay prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte. IA Gemini

A quiénes afecta esta exigencia

Es importante aclarar un punto central: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos de los países del Mercosur —como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— pueden ingresar a estos tres países presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.