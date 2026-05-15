Un grupo de estafadores llamó a una jubilada de 82 años este martes y se hicieron pasar por la sobrina para pedirle plata. La mujer, que no estaba al tanto de este tipo de fraudes telefónicos, juntó todos sus ahorros para dárselos a un supuesto empleado bancario. El hombre pasó por la vivienda y se llevó 20 mil dólares en efectivo, pero lo más curioso fue lo que ocurrió después, cuando la Policía de Neuquén comenzó la investigación. El Departamento Delitos Económicos en conjunto con la Dirección Delitos Neuquén comenzaron la investigación tras la denuncia de la víctima en la Comisaría 17. Esta modalidad se la conoce como “cuento del tío”, donde los estafadores hacen llamados telefónicos suplantando la identidad de otra persona y logran convencer a sus víctimas de realizar transferencias de dinero. En este caso, el llamado duró más de 74 minutos y la persona simuló ser su sobrina durante toda la conversación. Esta persona logró que la anciana junte todos sus ahorros, pero más tarde la víctima comprobó el engaño. Los investigadores analizaron la comunicación telefónica y los registros de cámaras de seguridad que aportaron el Centro de Monitoreo Urbano para identificar el presunto vehículo utilizado durante la maniobra. El recorrido de este auto orientó a los investigadores a distintos domicilios del barrio Jardines del Rey donde se concretaron los allanamientos, donde se secuestró lo peor: Además, se retuvieron 2 vehículos y prendas similares a las utilizadas durante la estafa. En resumen, una estafa telefónica derivó en una investigación más profunda. Cabe destacar que la investigación sigue adelante para determinar la participación de las 5 personas demoradas.