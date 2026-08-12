Tiene 36 años, dejó su país y usa el 25% del sueldo para alquilar en uno de los polos tecnológicos más importantes del mundo.

Mudarse al exterior para buscar mejores oportunidades laborales es una decisión que cada vez toman más profesionales.

Sin embargo, lo que más sorprendió de la historia de un hombre de 36 años no fue el cambio de país, sino que logró alquilar una vivienda utilizando apenas el 25% de su salario en una de las ciudades tecnológicas más avanzadas del planeta .

El protagonista es el norteamericano Bradley Krae, quien eligió radicarse en Shenzhen, China, una metrópolis conocida por concentrar gigantes de la innovación , fábricas de tecnología de última generación y un ecosistema empresarial que atrae talento de todo el mundo.

Además, se trata de una ciudad que suele llamar la atención por sus avances en automatización, entre ellos los drones que realizan entregas de comida en distintas zonas urbanas.

Toda su vida la mostró a través de YouTube y rápidamente se viralizó en redes sociales y medios internacionales por la forma en la que vive.

El protagonista es el norteamericano Bradley Krae, quien eligió radicarse en Shenzhen, China, una metrópolis conocida por concentrar gigantes de la innovación. CNBC Make It

Cómo es vivir en Shenzhen, la ciudad tecnológica que atrae profesionales de todo el mundo

Ubicada en el sur de China, Shenzhen pasó de ser una pequeña localidad a convertirse en uno de los motores económicos más importantes del país.

La ciudad alberga sedes y centros de investigación de empresas líderes del sector tecnológico y es considerada una referencia global en innovación.

Entre sus características más destacadas aparecen:

Amplia oferta de empleo tecnológico.

Transporte público altamente desarrollado.

Ecosistema de startups e innovación.

Uso cotidiano de herramientas automatizadas.

Servicios digitales integrados en la vida diaria.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del migrante fue el costo de la vivienda en relación con sus ingresos. A diferencia de otras grandes ciudades globales donde el alquiler puede absorber gran parte del salario, aseguró que destina alrededor del 25% de sus ingresos mensuales para pagar su departamento.

Este porcentaje le permite mantener capacidad de ahorro y acceder a actividades de ocio, algo que muchas personas consideran difícil en otros centros urbanos de alta demanda.

Por qué Shenzhen es considerada una de las ciudades más innovadoras del planeta

La reputación internacional de Shenzhen está vinculada a su enorme capacidad para desarrollar tecnología y producir dispositivos electrónicos que luego se exportan a todo el mundo.

En este contexto, los avances en logística urbana son uno de sus grandes atractivos. Los servicios de entrega mediante drones ya forman parte de algunas operaciones comerciales, lo que refleja el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por la ciudad.

Además de las oportunidades laborales, quienes se mudan a Shenzhen suelen destacar:

La seguridad urbana.

La modernización de la infraestructura.

La rapidez del transporte .

La digitalización de servicios .

Las oportunidades para profesionales extranjeros .

Si bien el costo de vida puede variar según el estilo de consumo de cada persona, el caso de este trabajador muestra que es posible encontrar una buena relación entre ingresos y gastos incluso en uno de los principales centros tecnológicos del mundo.

En un escenario donde cada vez más profesionales evalúan emigrar para desarrollar su carrera, Shenzhen aparece como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan crecimiento económico, innovación y calidad de vida.