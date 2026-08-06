Diego Luciani, titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales porteños, realizó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para alentar una maniobra que utiliza una noticia falsa sobre su persona como señuelo para promover una supuesta plataforma de inversión y captar datos personales y dinero de potenciales víctimas.

La UFECI está a cargo del fiscal general Horacio Azzolin y en la presentación, Luciani solicitó la adopción urgente de medidas para preservar la prueba, investigar los hechos e identificar a las personas responsables .

También requirió que se evalúen las medidas necesarias para impedir la continuidad de la maniobra y alertó sobre el riesgo de que usuarios desprevenidos sean víctimas de una estafa.

Cómo funcionaba la estafa

Según expuso en la denuncia, el fiscal Luciani recibió ayer a través de la aplicación de mensajería WhatsApp una publicación del sitio rondapa.live que imitaba las características de formato, diseño y tipografía del portal de noticias de Clarín y que incluía la firma del periodista Mariano Boettner.

La nota, titulada “Escándalo en Argentina: a un fiscal federal le descubren fondos no declarados por más de 2 mil millones de pesos”, afirmaba falsamente que Luciani poseía una cuenta con esa suma de dinero no declarada, que habría sido detectada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con la denuncia, la publicación sostenía que esos fondos provenían de los rendimientos obtenidos mediante una supuesta plataforma automatizada basada en inteligencia artificial denominada “Nuntron”.

Además, incluía imágenes y capturas apócrifas atribuidas al BCRA, al Banco de la Nación Argentina (BNA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según informó el sitio Fiscales.com, Luciani señaló que la maniobra afectaba su reputación, dado que lo vinculaba falsamente con supuestas operaciones ilegales destinadas a obtener un enriquecimiento indebido.

“Como puede observarse fácilmente, esta operación de desprestigio afecta mi buen nombre y mi honor porque señala que llevé adelante maniobras ilegales para enriquecerme indebidamente, lo cual es absolutamente falso”, sostuvo en la denuncia.

También destacó que la utilización de la identidad visual y del nombre de un medio de comunicación de amplia difusión buscaba otorgar apariencia de veracidad a la publicación y favorecer su propagación.

El anzuelo de fraude financiero

El fiscal general Diego Luciani que acusó a Cristina Kirchner de actuar con "ánimo de lucro y codicia".

En la presentación, el fiscal general advirtió que la publicación podría constituir un “anzuelo de fraude financiero” o un esquema de inversión fraudulenta, en el que la información falsa sobre su persona sería utilizada como recurso para inducir a los usuarios a registrarse en la plataforma y realizar depósitos.

Según detalló, el contenido incluía testimonios atribuidos a supuestos empleados de Clarín que afirmaban haber obtenido ganancias y retirado dinero luego de invertir en “Nuntron”.

Al respecto, Luciani cita el siguiente tramo de la falsa noticia: “Intentábamos retirar los fondos y, francamente, esperábamos algún tipo de trampa. Comisiones ocultas, demoras, cuenta bloqueada —estábamos seguros de que algo así iba a aparecer—. Sin embargo, el dinero llegó a las cuentas bancarias de nuestros periodistas en pocos minutos”.

Además, la publicación presentaba un formulario con una serie de pasos para realizar una inversión. Entre ellos, solicitaba ingresar el nombre, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, y requería efectuar un depósito inicial de 300.000 pesos.

También indicaba que un asesor se comunicaría con las personas registradas para confirmar sus datos.

Tanto desde la Fiscalía General N°1 ante los TOF como desde la UFECI advirtieron que cualquier persona que reciba este mensaje lo desestime y que quien haya sido víctima de esta o de otra estafa similar realice la correspondiente denuncia al correo electrónicodenunciasufeci@mpf.gov.ar.