La estafa financiera que denunció un fiscal: un combo de WhatsApp, “fake news” y suplantación de identidad
El funcionario judicial, que cobró notoriedad por ser el encargado del Ministerio Público en el caso que terminó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner, apuntó contra un sitio web que promocionaba una plataforma de inversiones fraudulenta.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.