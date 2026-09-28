La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó un nuevo ajuste salarial para el personal del sector a través de la Resolución 6/2026.

A partir de octubre de 2026, los sueldos básicos del personal registrado reciben un incremento del 1,7% respecto de los valores del mes anterior, acompañando una pauta de aumentos escalonados que se extenderá hasta fin de año e incorporando parte de las asignaciones acordadas previamente.

La pauta de incrementos y la integración de sumas no remunerativas

El esquema oficial fijado por el organismo nacional establece una senda de actualización mensual que contempla ajustes del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.

Asimismo, la normativa determina que a partir de los haberes de octubre se incorpora a los sueldos básicos el 50% de la suma no remunerativa que fue abonada durante el mes de agosto según la carga horaria semanal de cada trabajadora.

Los montos mínimos por hora y por mes de la escala oficial

Dentro del esquema del personal para tareas generales, la hora de trabajo con retiro se ubica en $4.064,08 y el haber mensual alcanza los $498.582,06, mientras que sin retiro la hora pasa a $4.460,36 y el sueldo mensual a $563.958,82.

En la categoría de asistencia y cuidado de personas , la hora con retiro cotiza en $4.337,53 ($548.429,23 por mes) y sin retiro asciende a $4.801,52 ($605.050,00 por mes).

Los caseros perciben un valor único sin retiro de $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales.

Por su parte, el personal para tareas específicas cobra $4.580,80 por hora con retiro ($560.776,33 al mes) y $4.973,38 sin retiro ($618.187,89 al mes).

Finalmente, la categoría de supervisora establece $4.805,82 la hora con retiro ($599.514,52 mensuales) y $5.215,59 la hora sin retiro ($661.702,46 por mes).

Los adicionales por antigüedad, zona desfavorable y jornadas extraordinarias

Sobre las remuneraciones básicas deben adicionarse los complementos previstos por la normativa vigente. La antigüedad equivale al 1% por cada año de servicio continuo con el mismo empleador.

Por su parte, el plus por zona desfavorable contempla un recargo del 31% sobre los haberes mínimos para quienes desempeñan tareas en las provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones.

En el caso de superar las 48 horas semanales o las 9 horas diarias , las horas extras se abonan con un recargo del 50 % en días hábiles y del 100 % los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.

La distinción entre la contratación por hora y la modalidad mensualizada

La legislación laboral establece que las trabajadoras que prestan servicios por menos de 24 horas semanales para un mismo empleador se encuadran en el régimen jornalizado, percibiendo su liquidación al finalizar cada jornada o semana laboral.

En cambio, cuando la carga horaria iguala o supera las 24 horas semanales, la relación laboral pasa a ser mensualizada y el haber se liquida de forma proporcional a las horas pactadas.

Por un bloque de 4 horas semanales bajo la modalidad por hora con retiro, los valores mínimos de cobro al finalizar la jornada o semana oscilan entre los $16.256,32 para tareas generales y los $19.223,28 para la categoría de supervisora.