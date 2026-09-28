En esta noticia Un nuevo mensaje de apoyo de Musk a Milei

El empresario Elon Musk celebró públicamente la baja de la inflación en la Argentina a través de su cuenta personal de X. El magnate reposteó un mensaje que repasó la evolución del índice de precios durante la gestión del actual Gobierno argentino. La publicación incluyó una felicitación que reza “ Bravo @JMilei! ” y cita un informe sobre el IPC nacional.

El dueño de Tesla y SpaceX reaccionó a una publicación de la cuenta Rothmus que analizó los datos oficiales difundidos por el INDEC. El análisis comparó la inflación mensual del 25,5% de diciembre 2023 con el 1,7% alcanzado en agosto de 2026 donde también se relevaban los períodos intermedios semestralmente.

Un nuevo mensaje de apoyo de Musk a Milei

La publicación original citada por el empresario vinculó la baja en la inflación con el fin de la emisión monetaria para financiar el déficit público. El mensaje citado por Musk enfatizó en la importancia del superávit fiscal. Además, el texto criticó a los sectores que calificaron de “teatro de austeridad” al plan económico implementado por el Ejecutivo.

El presidente Javier Milei se hizo eco de la felicitación y compartió el posteo en su propia cuenta de X con una una nueva ironía: “FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos...CIAO!“.

El post de Musk felicitando a Milei.

El festejo de Musk reforzó una relación personal y política que acumula diversos encuentros en Estados Unidos y la Casa Rosada. El presidente argentino mantuvo recientemente una reunión con directivos de Tesla y funcionarios oficialistas en Buenos Aires.

Por su parte, el magnate tecnológico suele recomendar públicamente invertir en el país y revalidar las reformas económicas del Gobierno.