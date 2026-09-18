La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó la nueva paritaria del sector, que promedia un 8,6% de incremento acumulado hacia el cierre del año.

A través de la Resolución 7/2026, el Gobierno debió rectificar un “error material involuntario” en los anexos de la normativa original para dejar firmes los montos definitivos que percibirán los trabajadores.

El esquema salarial acordado entre las partes se dividió en cinco tramos consecutivos . La pauta estableció un primer ajuste del 1,9% para agosto, seguido por un 1,8% para septiembre, un 1,7% en octubre, un 1,6% en noviembre y un 1,6% final correspondiente al mes de diciembre.

A la actualización porcentual se sumó el pago de una asignación no remunerativa atada a la carga horaria semanal. El personal que presta servicios por más de 16 horas percibe un tope de $ 20.000. Quienes cumplen una jornada de entre 12 y 16 horas cobran $ 11.500, y los trabajadores con una carga inferior a las 12 horas reciben $ 8.000.

Esta suma fija tiene un mecanismo de absorción progresiva para integrarse de forma definitiva al salario básico. El cronograma dictamina que el 25% del bono se incorpora a los sueldos en la liquidación de septiembre , un 50% adicional se suma en octubre y el 25% restante se consolida en los haberes de noviembre.

El esquema salarial acordado entre las partes se dividió en cinco tramos consecutivos.

Con los anexos oficiales ya corregidos, los sueldos de noviembre tendrán nuevos pisos. El personal de tareas generales, que representa a la categoría con mayor cantidad de trabajadores, pasará a cobrar $ 4.170,52 la hora y $ 511.639,37 mensuales en la modalidad con retiro.

Para la opción sin retiro, los valores de ese mes quedan en $ 4.447,11 la hora y $ 562.284,09 al mes.

El último tramo del acuerdo paritario impactará en las liquidaciones de diciembre, a pagarse durante los primeros días de enero. Según el Anexo 5 publicado en el Boletín Oficial, la hora de trabajo para las tareas generales con retiro valdrá $ 4.237,25, dejando el salario mensual de la actividad en $ 519.825,60. Las empleadas de esta misma categoría que operen sin retiro alcanzarán los $ 571.280,64 mensuales.

El resto de las escalas del convenio replica la misma lógica. El personal dedicado a la asistencia y cuidado de personas, por ejemplo, llegará al último mes del año con un valor horario de $ 4.518,27 y un sueldo mensual de $ 571.280,64 en su modalidad con retiro.