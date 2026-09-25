UECARA, CAMARCO y FAEC rubricaron un nuevo entendimiento salarial para el sector.

En esta noticia Nuevo aumento para trabajadores de la construcción: cómo quedan los salarios en octubre 2026 tras el acuerdo

La Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA), junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), rubricaron un nuevo entendimiento salarial para el sector, encuadrado en el CCT 660/13.

El convenio, sellado el 22 de septiembre, forma parte de la negociación paritaria que rige desde abril de este año hasta marzo de 2027, y fija subas acumulativas para tres meses consecutivos. El esquema quedó así:

1,9% en septiembre sobre los básicos de fines de agosto

1,8% en octubre sobre los valores de fines de septiembre

1,7% en noviembre calculado sobre los básicos vigentes al 31 de octubre.

El texto tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre, mientras las partes sostienen una Comisión Especial que monitorea la marcha de la economía y del rubro. A su vez, ya quedó fijada la próxima cita, para el 20 de octubre, donde se discutirán los incrementos que regirán a partir de diciembre .

Las entidades firmantes ya pidieron a la autoridad laboral que homologue el convenio. Fuente: Shutterstock Sach336699

Uno de los puntos que suele generar consultas entre empleadores es la cláusula de absorción: los nuevos valores podrán compensar los aumentos que las compañías hayan otorgado por su cuenta desde agosto, a cuenta de futuras subas.

Eso sí, el acuerdo es explícito en que esa absorción no puede achicar el ingreso total que el trabajador venía percibiendo .

Por último, las entidades firmantes ya pidieron a la autoridad laboral que homologue el convenio para garantizar su plena aplicación.

Nuevo aumento para trabajadores de la construcción: cómo quedan los salarios en octubre 2026 tras el acuerdo

Categoría Zona I Zona II-III-IV-V (CABA/Bs. As.) Capataz de Obra $1.964.795 $2.309.825 Analista Administrativo $1.641.594 $1.818.703 Auxiliar Administrativo $1.513.824 $1.682.245 Ayudante Administrativo $1.385.780 $1.539.434 Analista Técnico $1.726.277 $1.988.945

Valores mensuales de sueldos básicos para octubre, según el acuerdo UECARA-CAMARCO-FAEC.