Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros”

Durante un prolongado período, la construcción se constituyó en uno de los pilares del crecimiento económico en España. No obstante, en la actualidad, el sector ha de enfrentar un problema que escasamente se anticipaba: la falta de trabajadores capacitados para edificar viviendas y llevar a cabo obras .

La noción más común indica que los bajos salarios justifican la escasez de interés en esta profesión. Sin embargo, el testimonio de Albino, un albañil boliviano que se encuentra trabajando en España desde 2019, proporciona una perspectiva significativamente diferente.

Para él, la disparidad económica en comparación con su país de origen se presenta de manera contundente. Tanto es así que sintetiza la situación con una afirmación que provoca interrogantes sobre la razón por la cual numerosos puestos continúan desocupados: “En España, un albañil puede recibir aproximadamente 1300-1400 euros, mientras que en Bolivia se puede percibir alrededor de 400. En términos de jornada laboral, se trabaja de manera equivalente, 8 horas”.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” Magnific

¿Quién es Albino y cómo logró trabajar en España?

Albino es un trabajador boliviano que ha residido en España durante aproximadamente seis años y ha dedicado casi toda su vida a la albañilería.

En una entrevista para el canal de YouTube @AdrianG. Martín, él explicó: “Me dedico a la construcción. Mi labor consiste en la gestión de la obra”. Además, afirmó: “He estado en España cerca de seis años. En mi país comencé a los 25 años y actualmente tengo 42. He dedicado casi toda mi vida a la albañilería.”

Su ingreso al oficio fue facilitado por el apoyo familiar. Según sus palabras: “Mi familia me recomendó, especialmente un primo que era albañil, quien me llevó a trabajar”.

Incluso reconoció que los inicios no fueron sencillos: “Al principio no sabía colocar un ladrillo correctamente, pero luego mi primo me enseñó la técnica aquí”.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” @AdrianG. Martín

¿Por qué trabajar en España es diferente?

La respuesta de Albino no se circunscribe únicamente al salario. Según su exposición, también se encuentran diferencias significativas en los materiales y sistemas de trabajo.

“Las diferencias radican en los materiales; aquí son de mayor calidad”, afirmó. Luego especificó: “En Bolivia solo existe un tipo de yeso, mientras que aquí hay una variedad”, continuó: “Lo mismo ocurre con el cemento. Además, carecemos de morteros”.

Su experiencia ilustra cómo el avance de la industria de la construcción en España proporciona herramientas y materiales más especializados en comparación con los que se encuentran en otros mercados.

¿Por qué crece la demanda de albañiles en España?

La demanda, por su parte, no cesa en su crecimiento. De acuerdo a la información proporcionada por la plataforma especializada Jobted, la construcción culminó el año 2025 con más de 1,5 millones de trabajadores en activo y sigue requiriendo mano de obra calificada. Los salarios fluctúan según la experiencia, oscilando entre unos 13.780 euros brutos anuales en los niveles más bajos y superando los 36.000 euros en perfiles altamente especializados.