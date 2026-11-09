Un estudio con 425 adolescentes encontró que usar el celular después de las 10 de la noche se asocia con dormirse más tarde y dormir menos.

Un estudio publicado en la revista JAMA Pediatría analizó cómo se relaciona el uso del celular a la noche con el sueño de los adolescentes. Lo firman Yihong Zhao, Lauren Hale y Dimitri Christakis, y salió el 19 de octubre de 2026.

Los investigadores encontraron que usarlo de noche se asoció con dormirse más tarde, dormir menos y pasar más tiempo despierto una vez dormidos .

En las noches de más uso después de las 10, los chicos durmieron unos 20 minutos menos

Los investigadores compararon a cada chico con su propio uso habitual. En las noches en que usaron el celular más de lo que acostumbraban después de las 10, durmieron en promedio unos 20 minutos menos y se durmieron unos 65 minutos más tarde.

Por cada minuto extra de uso después de esa hora, por encima de su propio promedio, se durmieron 0,87 minutos más tarde. También se despertaron 0,37 minutos más tarde y durmieron 0,43 minutos menos en total. Las diferencias se hicieron más grandes cuanto más tarde era el horario de corte que se miraba , entre las 8 de la noche y la medianoche.

Los investigadores encontraron que usarlo de noche se asoció con dormirse más tarde.

Mirar el celular justo antes de dormirse se asoció con más tiempo despierto en la primera media hora de sueño

El estudio también miró el uso del celular en los minutos previos a quedarse dormido, entre 5 y 30 minutos antes. Esa costumbre se asoció con más tiempo despierto después de haberse dormido, sobre todo en los primeros 30 minutos de sueño.

El efecto más grande apareció con los últimos 5 minutos de uso: 0,74 minutos más de vigilia. Con los últimos 20 minutos, ya no se vio una diferencia importante. Según los autores, el uso acumulado a la noche y el uso justo antes de dormir se asociaron con distintos aspectos del sueño.

Quiénes participaron y qué proponen los autores

Participaron 425 jóvenes estadounidenses, con una edad promedio de 14,8 años. El 50,8% eran mujeres. Todos usaban celulares Android y aportaron al menos 14 días de datos. En total se analizaron 7591 noches. Los datos son del Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente y se recolectaron entre el 30 de noviembre de 2020 y el 5 de febrero de 2024.