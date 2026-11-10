La inflación médica en México bajaría a 12.8% en 2027, desde el 17.8% previsto para este año; sin embargo, el costo de la atención médica continuará bajo presión y se mantendrá por encima de la tendencia global, estimada en 10.2%, de acuerdo con la encuesta Tendencias Médicas Globales 2027: La perspectiva del asegurador, elaborada por WTW.

El estudio advierte que el encarecimiento de los servicios médicos dejó de ser un fenómeno temporal para convertirse en un desafío estructural. A nivel mundial, 49% de las aseguradoras considera que las altas tendencias de costos médicos persistirán por lo menos durante los próximos tres años.

Entre los principales factores que impulsan esta tendencia destacan las nuevas tecnologías médicas, seguidas del incremento en las tarifas de los proveedores de servicios de salud y los avances en productos farmacéuticos.

Cáncer y medicamentos especializados elevan los costos médicos

El cáncer se mantiene entre las principales enfermedades que presionan los gastos de atención médica. De acuerdo con WTW, los medicamentos especializados son el factor que más contribuye al incremento de estos costos, seguidos por las nuevas tecnologías, la asistencia hospitalaria, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

En los últimos 18 meses, los mayores incrementos se registraron en los tratamientos relacionados con el cáncer de mama, colorrectal y de próstata, lo que refleja el peso que tienen las enfermedades de alto costo en el gasto sanitario.

La presión también está modificando las prioridades de las empresas. El 74% de las aseguradoras consultadas señala que los empleadores están colocando la gestión de los costos de atención médica por encima de sus objetivos de atracción, retención y compromiso de los trabajadores.

Como resultado, algunas compañías están limitando coberturas de tratamientos costosos, como los medicamentos GLP-1 y otras terapias especializadas. Al mismo tiempo, amplían los beneficios relacionados con salud mental, manejo de enfermedades crónicas, diagnósticos, pruebas de detección, atención del cáncer, servicios preventivos y fertilidad.

Aseguradoras apuestan por inteligencia artificial para contener gastos

La inteligencia artificial también comienza a ganar terreno en las operaciones de las aseguradoras, particularmente en la gestión de siniestros, automatización de procesos, experiencia de los asegurados y análisis de datos.

De acuerdo con WTW, las compañías esperan que estas herramientas contribuyan a reducir los costos operativos a largo plazo y agilicen las tareas administrativas.