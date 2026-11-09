El especialista señaló que hacer ejercicio por la noche puede dificultar la conciliación del descanso porque el cerebro permanece demasiado activo.

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales de la salud. Así lo explicó Alex Iranzo, neurólogo especializado en trastornos del sueño del Hospital Clínic de Barcelona, en una entrevista publicada el 2 de febrero de 2024, en la que detalló la importancia del descanso y su relación con el bienestar físico y mental.

“Lo importante para vivir bien es tener un sueño saludable, una dieta equilibrada y hacer ejercicio moderado”, afirmó el especialista.

También destacó la importancia de “tener una buena salud mental”, entendida como desarrollar las propias cualidades e intentar evitar problemas como la depresión o la ansiedad.

¿Qué hábitos recomienda Alex Iranzo para dormir mejor?

Para el neurólogo, mantener horarios regulares es uno de los aspectos centrales de una buena higiene del sueño. Iranzo explicó que acostarse aproximadamente a la misma hora todos los días ayuda a evitar la falta de descanso.

Para el especialista, el descanso es clave en la importancia de “tener una buena salud mental”. Clínica Barcelona

En ese sentido, recomendó dormir entre las 22 y las 23 horas y levantarse entre las 7 y las 8 de la mañana . También advirtió sobre el consumo de alcohol, ya que, aunque puede provocar somnolencia, fragmenta el sueño y hace que sea más superficial.

Además, señaló que hacer ejercicio por la noche puede dificultar la conciliación del descanso porque el cerebro permanece demasiado activo.

¿Qué hacer para evitar el insomnio y recuperar el descanso?

Iranzo explicó que existen algunas medidas que pueden ayudar a mejorar el sueño cuando aparecen dificultades para dormir. Entre sus recomendaciones, destacó:

Asociar la cama únicamente con dormir: actividades como leer, ver televisión o escuchar la radio deben realizarse fuera de ella.

Evitar mirar el reloj: puede contribuir a reducir la angustia cuando una persona permanece despierta durante la noche.

Alejar las pantallas antes de dormir: el especialista señaló que su iluminación activa el cerebro.

Organizar las tareas pendientes: recomendó elaborar una lista de problemas o actividades por resolver unas tres horas antes de acostarse.

Mantener siestas breves: indicó que las siestas reparadoras suelen durar entre 20 y 30 minutos como máximo.

El neurólogo también cuestionó la idea de recuperar durante el fin de semana las horas de sueño perdidas entre semana.

“Si tú aprovechas que es fin de semana para hacer una siesta de dos horas o para dormir hasta las 11 de la mañana porque entre semana solo duermes 5, esta falta de sueño no se recupera durmiendo más”, sostuvo.

Finalmente, Iranzo advirtió que dormir poco y mal puede afectar el rendimiento al día siguiente y, a largo plazo, predisponer a distintos problemas de salud.

Entre ellos mencionó enfermedades cardiovasculares, infartos, ictus, diabetes, hipertensión, irritabilidad, ansiedad y depresión. Por eso, el especialista insistió en que el sueño saludable debe formar parte de los hábitos cotidianos junto con una alimentación equilibrada, el ejercicio moderado y el cuidado de la salud mental.