Los 65 años puede abrir nuevas oportunidades para viajar, hacer ejercicio, compartir encuentros y desarrollar proyectos. Para sostener ese ritmo, algunos cambios en el funcionamiento del organismo pueden requerir adaptar determinadas rutinas y prestar atención a nuevos hábitos.

Entre ellos se encuentra el cuidado de la salud urinaria. Los escapes involuntarios de orina pueden aparecer por diferentes causas y no deben considerarse una consecuencia inevitable del envejecimiento. Existen estrategias que pueden contribuir a mejorar el control de la vejiga y acompañar una vida cotidiana activa.

Uno de los recursos con mayor respaldo es el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, conocido como ejercicios de Kegel. Una revisión Cochrane titulada Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women, publicada en 2018, analizó 31 ensayos clínicos con 1.817 mujeres. Los investigadores concluyeron que este entrenamiento puede mejorar o resolver los síntomas de incontinencia urinaria y reducir los episodios de pérdidas.

En paralelo, existen distintas soluciones que pueden facilitar el manejo de esta necesidad cotidiana y acompañar las actividades. Entre ellas se encuentra HIT, la nueva marca de Newsan, que cuenta con una línea de soluciones para la incontinencia dirigida a personas mayores de 65 años con una vida activa. La propuesta incluye un portfolio de ropa interior descartable, pañales y apósitos en distintos formatos y talles, con tecnología StayDry, desarrollada para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. La línea también incorpora indicador de humedad y control de olores.

Los ejercicios y hábitos que pueden ayudar

El entrenamiento del suelo pélvico consiste en contraer y relajar los músculos que sostienen la vejiga y otros órganos de la zona. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) recomienda practicar estas contracciones de manera regular y señala que pueden realizarse acostado, sentado o de pie. También advierte que no es recomendable hacerlas habitualmente mientras se está orinando.

Realizar actividad física puede ayudar a prevenir estreñimiento. Magnific

La alimentación puede ser otro aspecto a observar. Algunas personas experimentan un aumento de los síntomas después de consumir bebidas con cafeína, alcohol o determinadas bebidas gaseosas. Sin embargo, la respuesta es individual: no significa que todas las personas con incontinencia deban eliminar estos productos. Las recomendaciones clínicas plantean identificar aquellos alimentos o bebidas que efectivamente desencadenan o empeoran los síntomas.

El estreñimiento también puede influir en el control de la vejiga. Por eso, mantener una alimentación con suficiente fibra, beber una cantidad adecuada de líquidos y realizar actividad física puede ayudar a prevenirlo. Estos hábitos no constituyen por sí mismos un tratamiento de la incontinencia, pero forman parte de las medidas generales para cuidar la salud intestinal y urinaria.

Qué factores tener en cuenta

El peso corporal es otro factor que puede tener importancia. Las recomendaciones clínicas señalan que, en mujeres con sobrepeso u obesidad, la pérdida de peso puede contribuir a reducir los episodios de incontinencia. No se trata de una indicación general para todas las personas, sino de una medida que puede evaluarse cuando existe exceso de peso.

La hidratación también requiere equilibrio. Tomar menos líquido no necesariamente significa tener menos pérdidas y una restricción excesiva puede provocar deshidratación. La cantidad adecuada depende de factores individuales, por lo que ante cambios en el control de la vejiga conviene consultar con un profesional de la salud.

Mientras se incorporan estos hábitos o se realiza el tratamiento indicado, los productos absorbentes pueden integrarse a la rutina y brindar una alternativa práctica para distintas actividades. En el caso de HIT, los productos incorporan tecnología StayDry, diseñada para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad, además de un indicador de humedad y control de olores.

Contar con diferentes formatos permite adaptar la protección a las necesidades de cada momento. Los apósitos pueden integrarse a determinadas situaciones de uso, mientras que los pants o la ropa interior descartable y los pañales ofrecen otras alternativas según las características y preferencias de cada persona. La elección debe realizarse de acuerdo con las indicaciones específicas de cada producto.

Los hábitos pueden contribuir al cuidado de la salud urinaria, pero no todos tienen el mismo nivel de evidencia ni funcionan de igual manera para cada persona. Si aparecen cambios frecuentes, los síntomas empeoran o comienzan a modificar la rutina, es importante consultar con un profesional para identificar la causa y determinar el abordaje más adecuado.

El objetivo es sumar herramientas que permitan seguir disfrutando de una etapa activa y autónoma, sin que una necesidad cotidiana tenga que convertirse en un obstáculo para viajar, hacer ejercicio, compartir tiempo con otras personas o encarar nuevos proyectos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.