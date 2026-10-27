El modo avión es una función de los celulares, tablets y computadoras portátiles que es de máxima importancia al momento de tomar un vuelo.

Esta herramienta desactiva las comunicaciones inalámbricas para evitar posibles interferencias con los sistemas de comunicación de una aeronave y, por este motivo, las aerolíneas suelen exigir que los pasajeros la activen antes del despegue y la mantengan durante el vuelo.

Para qué sirve el modo avión del celular

El modo avión permite desactivar las conexiones inalámbricas de un dispositivo con una sola acción. Al activarlo, se interrumpen las comunicaciones móviles y, según la configuración del equipo, también pueden deshabilitarse el Wi-Fi y el Bluetooth.

Persona colocando el modo avión en el celular. Shutterstock

Esto, por su parte, impide realizar llamadas convencionales o utilizar datos móviles mientras esas conexiones estén apagadas.

Sin embargo, el teléfono no queda inutilizado, ya que los pasajeros pueden seguir utilizando aplicaciones que no requieren internet , escuchar música descargada, leer libros digitales, mirar películas guardadas o consultar documentos durante el trayecto, entre otras opciones.

Por qué es fundamental activarlo durante un vuelo

Según explica la empresa de telecomunicaciones Personal, el modo avión desactiva las conectividades inalámbricas y permite seguir utilizando las funciones que no requieren conexión.

Su uso durante un vuelo responde, primordialmente, a la necesidad de reducir posibles interferencias de las señales de radiofrecuencia con determinados sistemas de comunicación y navegación de la aeronave.

Aunque esto no significa que cada celular encendido provoque necesariamente un problema, las restricciones buscan disminuir riesgos y garantizar que se respeten los procedimientos de seguridad establecidos para el transporte aéreo.

Además, un teléfono que permanece conectado a las redes terrestres puede intentar buscar señal de manera continua mientras el avión se desplaza entre distintas zonas de cobertura, de modo tal que es importante habilitar esta función antes del despegue y mantenerla durante el trayecto, de acuerdo con las instrucciones de la aerolínea.

¿Se puede usar internet con el modo avión activado?

La utilización de internet a bordo de un avión puede emplearse siempre que la aeronave cuente con un servicio habilitado y la compañía aérea permita establecer dicha conexión.

Por ejemplo, algunos aviones disponen de equipos específicos con certificación de seguridad para ofrecer conexión a internet a los pasajeros, generalmente cuando alcanzan la altitud de crucero.

En esos casos, es posible activar el modo avión y después volver a habilitar manualmente el Wi-Fi para conectarse a la red disponible a bordo. No obstante, estos servicios suelen ser, por lo general, pagos y se deben contratar con un costo adicional.