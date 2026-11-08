Una persona aplica el rociador casero sobre una ventana de vidrio.

Los trucos de limpieza caseros se han vuelto muy populares para aquellas personas que buscan métodos efetivos y sin gastar demasiado dinero en productos específicos.

Para dejar los vidrios y cristales brillantes, existe una preparación sencilla que combina tres ingredientes habituales y permite limpiar las superficies sin dejar marcas. La fórmula fue compartida por la Universidad de Mississippi y se puede preparar en pocos minutos.

Para qué sirve mezclar vinagre, maicena y agua tibia

La combinación de vinagre blanco, maicena y agua tibia permite elaborar un limpiador casero para vidrios y cristales. Según la receta difundida por la Universidad de Mississippi, esta mezcla está pensada para limpiar las superficies y conseguir un acabado sin marcas ni restos de pelusa.

Los ingredientes necesarios para hacer el limpiador casero. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

A diferencia de los productos comerciales específicos para cristales, esta alternativa utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir. Además, no requiere procedimientos complicados ni herramientas especiales para su preparación.

Uno de los detalles que propone la universidad para mejorar el resultado es utilizar papel de periódico arrugado durante el secado. Este paso permite pulir el vidrio después de aplicar la mezcla y conseguir un acabado brillante .

Cómo preparar el limpiador casero para vidrios

La receta requiere tres ingredientes y puede prepararse en un recipiente antes de colocarla en un pulverizador. Las cantidades indicadas por la Universidad de Mississippi son las siguientes.

Ingredientes

¼ de taza de vinagre blanco.

1 cucharada de maicena.

4 tazas de agua tibia.

Preparación paso a paso

Colocar el vinagre blanco, la maicena y el agua tibia en un recipiente. Mezclar los ingredientes hasta integrarlos. Aplicar el preparado directamente sobre los vidrios con una esponja o verterlo en una botella con pulverizador. Secar la superficie con papel de periódico arrugado. Pulir hasta conseguir el brillo deseado.

La preparación se puede utilizar para limpiar distintas superficies de vidrio del hogar, como ventanas y puertas con cristales.

Cómo evitar las marcas y conseguir que los vidrios queden brillantes

Además de utilizar las proporciones indicadas, el método de secado es importante para conseguir un buen resultado. La Universidad de Mississippi recomienda recurrir al papel de periódico arrugado para retirar los restos de humedad y pulir la superficie hasta que quede brillante.

Para evitar que aparezcan marcas, conviene trabajar por sectores y no dejar que la mezcla se seque por completo antes de pasar el papel. También es recomendable realizar una prueba en una zona pequeña antes de aplicar el preparado sobre toda la superficie, especialmente si el vidrio tiene algún tratamiento especial.

De esta manera, con vinagre blanco, maicena y agua tibia se puede preparar una alternativa económica para la limpieza cotidiana de los cristales.